Максим Орешкин: У нас стабильная валюта. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций?

Максим Орешкин дал интервью международной газете Financial Times. Приводим самые интересные цитаты министра и даем небольшие комментарии.

ОБ УХОДЕ ОТ ДОЛЛАРА

«У нас очень хорошая валюта. Она стабильная. Почему бы не использовать ее для глобальных транзакций? Конечно, мы хотим в какой-то момент перейти к продаже нефти и газа за рубли. Вопрос заключается лишь в том, чтобы это не было слишком затратным для нас. Но если появится финансовая инфраструктура и первоначальные затраты будут низкими, то почему бы и нет?!»

Напомним, идея уйти от доллара в глобальных расчетах давно витает в российских коридорах власти. Процесс идет. Часть международных сделок уже проходит в национальных валютах. Например, между Россией и Китаем и некоторыми другими странами. Но сырьевые товары на глобальном рынке исторически торгуются в долларах. Перейти на нацвалюты здесь будет сложнее. Но это не означает, что такой переход невозможен.

ОБ ИНТЕРЕСЕ К НАШИМ ОБЛИГАЦИЯМ

А еще Россия хочет максимально снизить зависимость от США. Так, ЦБ за полтора года сократил вложения в казначейские облигации Федрезерва на порядок - со 100 до 10 млрд долларов. При этом сами мы стараемся все больше занимать в рублях.

«Привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России существенно снизить потери от западных санкций, а заодно снизить зависимость российской экономики от американской валюты. Иностранные инвесторы покупают рублевые активы. Если вы посмотрите на популярность внутреннего рынка облигаций, он довольно большой».

Почти треть российских рублевых облигаций покупают иностранцы. Во-первых, ставки относительно высокие. Во-вторых, валюта стала предсказуемой: «Есть отрицательный курс евро, и есть положительный курс рубля со стабильной и предсказуемой инфляцией».

О ДРУЖБЕ С ЕВРОПОЙ

Россия планирует и дальше развивать сотрудничество с Европой. Это движение взаимно. Но пока только на словах. Экспорту российской продукции в ЕС мешают некоторые препоны. В частности, в сфере сельского хозяйства.

«Когда господин Макрон был министром экономики Франции, он возглавлял комиссию по развитию торговли между нашими странами. Он знает, как установить контакт и совместно вести проекты. Но если вы говорите о свободной торговле, это должна быть настоящая свободная торговля, а не частично свободная».

По словам Орешкина, Россия не восстановит импорт продовольствия из ЕС, если Брюссель не облегчит доступ Москвы на европейский рынок. Как говорится, баш на баш.