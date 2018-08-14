Сможет ли Россия отказаться от доллара: история вопроса

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-14T14:51:52+03:00

Пока россияне относятся к баксу как к надежному средству сбережений, они будут его покупать Фото: REUTERS

Сейчас из-за новых американских санкций и падения рубля опять заговорили об отказе от доллара во внешнеторговых расчетах. Громкие заявления на эту тему делаются непрерывно последние десять лет

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Конечно, внутри страны нет ничего невозможно. Можно запретить продавать гражданам валюту. Но тогда наверняка появится черный обменный рынок, как было в советское время. Пока россияне относятся к баксу как к надежному средству сбережений, они будут его покупать К тому же людям нужна валюта для зарубежных поездок.

Что касается отказа от доллара во внешней торговли, то здесь не все зависит от желания России. Торговые партнеры тоже должны признать российскую валюту и начать расплачиваться за нефть рублями и принимать рубли за свои товары (а импортирует Россия много чего).

Доллар, по-сути, единственная мировая валюта. И пока с эти ничего поделать нельзя.

Хотя некоторое движение в этом направлении есть. Например, по словам министра финансов Антона Силуанова, Россия сильно уменьшила вложения в американские госбумаги: с $96 млрд (в марте) до $15 млрд (в мае).

Как отказывались от доллара

Министр финансов Антон Силуанов, август 2018 г.

Мы существенно уменьшили вложения наших резервов в американские активы. Доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов. Несмотря на то, что нефть обычно торгуется исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и в конце концов, национальную валюту.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, август 2018 г.

Расчет между Китаем и Индией в наших валютах уже давно обсуждается. Даже арабские страны начинают об этом думать и говорить. Переход РФ на расчеты в нацвалютах ускорится в случае создания США сложностей для расчетов в долларах.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, июнь 2018 г.

Главной задачей будут перевод расчетов с другими странами на национальные валюты и отказ от доллара. В активах и пассивах российских банков должен быть рубль, а не доллар.

Замглавы МИДа Сергей Рябков, август 2017 г.

Россия «активизирует» работу по сокращению зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты. Это будет ответом на новые санкции США. Избавиться от доллара будет очень трудно и времени уйдет много, это факт.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, декабрь 2015

Расширение торговых связей ШОС значительно способствовало бы увеличению доли национальных валют. Мы этим занимаемся. На Московской бирже мы запустили пилотный проект, пилотную платформу по торговле валютными парами рубль/юань и рубль/тенге без участия доллара, без посредничества доллара. Приглашаем ВСЕХ подключиться к подобным инициативам.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, январь 2015 г.

Никаких валютных операций внутри страны! Установите доллар как при Советской власти – 65 копеек давайте платить, и все будет нормально.

Глава Роснефти Игорь Сечин, октябрь 2014

Не стоит привязываться к доллару, поскольку это неизбежно приведет к манипулированию . Уходить от доллара нужно, чтобы избежать манипулирования рынками и избыточного влияния факторов, характерных для региональных рынков, на другие.

Экс-министр экономики Алексей Улюкаев, март 2014

При взаимодействии с этими странами, прежде всего, в энергетической сфере Россия должна постепенно отказываться от долларовых расчетов. Переориентация на локальные валюты — вполне приемлемый путь.

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, ноябрь 2009 г.

В ходе обсуждения (на конференции стран СНГ в Ялте) все очень внимательно отнеслись к плану антикризисных мер, особенный акцент был сделан на использование в расчетах национальных валют.