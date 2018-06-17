Деньги из американского кармана переложили. Но не в свой

СЕГОДНЯ 18:12 2018-06-17T18:35:04+03:00

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Когда наших правительственных или центробанковских финансистов спрашивали, почему мы кредитуем экономику США вместо собственной, то всякий раз набор аргументов в ответ был примерно одинаков. Мол, это самое надежное финансовое вложение. Мол, в России все равно нет соответствующего инвестиционного климата и эти деньги разворуют. Эти бумаги дают также относительно неплохую доходность в долларах на уровне 2-3% в год. К тому же инвестиции в казначейские бумаги США считаются во всем мире максимально надежными и максимально ликвидными. Они должны были служить «подушкой безопасности» на случай падения нефтяных цен и противодействием росту инфляции внутри самой России. Снижения инфляции мы действительно добились. Однако такой цели, как повышение доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП (сейчас президент опять ставит такую задачу) добиться никак не можем: по итогам прошлого года – это жалкие 17,34%. Для сравнения, в Китае в прошлом году эта доля составила 44,4%. Оттого и рост вышел 6% в год

В последнее время, правда, участились разговоры про политические риски кредитования Америки. Ведь случись очередной приступ санкционного ужесточения – и заморозят нашил активы, как в сове время поступили с иранскими. На что «адепты казначейских бумаг США» неизменно возражали: США дорожат свой репутацией и никогда не позволят себе конфискационных действий. Однако же на пике кризиса на Украине в 2014 году наши власти все же вывели из Америки примерно 115 млрд долларов. Правда, через две недели вернули все обратно. А в 2015 -2016 годах шло активное наращивание вложений в американские бумаги. Максимума вложения России в госдолг США достигали в октябре 2010 года — 176,3 млрд. долл. После падения в 2014 году в конце прошлого года они снова превышали 100 млрд долл. Сейчас примерно с 48 млрд долларами американских казначейских обязательств в своем портфеле Россия переместилась на 22-е место среди иностранных держателей госдолга Америки. На первом месте по-прежнему Китай, он скупил гособлигаций США на примерно 1,2 трлн. долл. Вслед за ним в рейтинге держателей американских госбумаг идут Япония (1,031 трлн), Ирландия (300 млрд), Бразилия (294 млрд) и Великобритания (262 млрд). Из примерно 21 трлн. госдолга США иностранцы, в том числе иностранные государства, держат примерно 6 трлн. ФРС США – более 2, 5 трлн, американские паевые фонды – менее 2 трлн, правительства штатов, пенсионные фонды Америки – еще примерно 2 трлн. Также держателями казначейских бумаг являются банки, страховые компании, даже частные инвесторы.

В апреле текущего года Америка ввела самые жесткие санкции до сих пор против России. В том числе против ведущих российских олигархов, у которых был бизнес в том числе в самой Америке. Судя по всему, реакцией на это и стали действия российского ЦБ. Впрочем, нельзя исключать и дополнительных соображений чисто финансового характера. Согласно некоторым весьма авторитетным прогнозам, в ближайшие год -два курс евро к доллару может заметно вырасти, так что перекладывание денег из доллара в евро (если замену долговым бумагам США нашли в европейских ценных бумагах) видится вполне оправданным. К тому же известно, что американское казначейство и банки, где держат американские ценные бумаги иностранные держатели, активно сотрудничают со спецслужбами США. И те якобы отслеживают трансакции на предмет, не финансирует, скажем, ли то или иное правительство терроризм. Однако при таком мониторинге, согласимся, под подозрение могут попасть и другие трансакции, которые Америка сочтет «незаконными» или, например, противоречащими своей же санкционной политике. Не говоря уже о том, что в случае введения жестких финансовых санкций деньги могут быть просто заморожены. Кстати, один из поводом отслеживания иностранных вложений в казначейские бумаги США со стороны иностранных центробанков – это (как выяснило в прошлом году агентство «Рейтер») отслеживание реакции на американские санкции соответствующих стран.

Куда же перевели выведенные из Америки средства? Неужто инвестируют в российскую экономику? Увы, нет. Выведенные средства ЦБ разместил в наличной валюте на депозитах за рубежом. 5,4 млрд долларов ушло на счета в других иностранных ЦБ, МВФ и Банка международных расчетов - на 1 мая там ЦБ держал 55,6 млрд долларов. На депозиты в коммерческих банках ЦБ отправил 26,6 млрд долларов, доведя общую сумму до 69,8 млрд долларов. Оставшиеся 17 млрд долларов ЦБ инвестировал в ценные бумаги других зарубежных государств. Российской экономике не досталось ничего. Инфляция по-прежнему низкая, доля инвестиций в основной капитал по прежнему безнадежно далека от заданной президентом планки в 25%. Наши все те же примерно 17% - это всего на 2% больше, чем было у Китая в 1962 году, когда это была нищая страна.