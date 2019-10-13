Сборная, которую мы потеряли

Прошу прощения, но все мы действительно всего за год и четыре месяца всей страной потеряли память? Мы действительно забыли, что над сборной России принято смеяться? Что для любого разговора о сборной жизненно необходимы слова «кривоногий», «мазила», «22 дурака с мячом»? Пересмотрите все (!) юмористические программы за последние 25 лет, включая КВН, «Аншлаг», «Камеди клаб», «Городок», концерты Михаила Задорнова и Максима Галкина… Даже самые ленивые, которых обычно выносят за скобки, смеялись, потешались и издевались над сборной России. Так буднично сейчас продолжают смеяться лишь над отечественными автомобилями и Ольгой Бузовой.

Сейчас сборная России попала на чемпионат Европы-2020. Это, конечно, прекрасно. И Дзюба молодец. Но даже в самые черные (по мнению юмористов) годы мы на Евро попадали регулярно, пропустив лишь чемпионат 2000 года. А на этот раз не попасть было почти нереально. Количество участников финального турнира увеличено до 24 команд (при том, что всего в Европе 55 сборных). Группа нам досталась с одной по-настоящему сильной командой – Бельгией (и ей-то как раз мы проиграли). И выходят из группы две команды, что серьезно облегчает задачу по сравнению с тем, что было до Евро-2016, когда попасть на Европу было значительно сложнее…

В игре с Кипром трибуны были заполнены нашими болельщикамиФото: REUTERS

И все же – страна болеет в прайм-тайм по Первому каналу. Останкинская башня окрашена цветами русского флага. Все домашние матчи в разных городах проходят при аншлагах. В игре с Кипром казалось, что на этом острове киприоты не живут – трибуны были заполнены нашими болельщиками.

И куда, простите, пропал фирменный российский скепсис? Где пренебрежительное, через губу отношение к футболу?

Конечно, это продолжение сказки ЧМ-2018. И самого турнира, который стал самым ярким, пожалуй, после фестиваля молодежи-1956 года и Олимпиады-80, мировоззренческим потрясением для нашего общества. И послевкусие от выступления сборной Станислава Черчесова, которую тогда привычно похоронили еще до старта, и которая была в сантиметрах от полуфинала, то есть от повторения лучшего за всю историю результата сборной СССР (4-е место на ЧМ в Англии).

У черчесовской сборной 7 побед подряд, чего в российской истории еще не былоФото: REUTERS

Но главное чудо – сборная не рассыпалась, не растворилась, как не менее успешная команда Гуса Хиддинка на Евро-2008. Она продолжала играть и прошлой осенью в Лиге Наций, и в этом году в отборочном турнире. И в итоге сейчас у черчесовской сборной 7 побед подряд, чего в российской истории еще не было. А еще – полные стадионы, веселый и раскомплексованный Дзюба, и боготворящие свою команду болельщики… И до Евро-2020 страна точно будет носить команду на руках. И если там будет достойный результат (хотя бы ¼ финала) – можно с уверенностью предсказать миллионные шествия по городам счастливых болельщиков, слезы радости и ощущения, сопоставимые с полетом Гагарина в космос.

Впрочем, есть и обратная сторона… Если эти сверхожидания по какой-либо причине будут обмануты… Поверьте, у всех комиков страны наготове такие едкие шутки, такие злобные образы, что мало не покажется. Может этот факт заставит футболистов продолжить эту сказку как можно дольше? Или – еще лучше– пример футболистов заставит проснуться нашу автомобильную промышленность? А то все эпитеты про «криворукость» теперь достаются ей…