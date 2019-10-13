Россия разгромила Кипр 5:0 и вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года

Сборная России после исторического чемпионата мира по футболу 2018 года сдала экзамен на крутость и надежность. Выиграв у сборной Кипра в гостях со счетом 2:0, команда Станислава Черчесова подтвердила свой класс и уверенно вышла на чемпионат Европы 2020 года. Этот успех стал рекордным - еще никогда сборная России по футболу не выигрывала семь официальных матчей подряд. Впервые это произошло в 2019 году.

Радость Дениса Черышева после гола в ворота Кипра.Фото: REUTERS

Спустя всего три дня после победной игры против команды Шотландии в "Лужниках" команда Станислава Черчесова на Кипре сражалась за место на чемпионате Европы 2020 года. В случае выхода на этот турнир два матча точно пройдут в России на стадионе в Санкт-Петербурге, так что мотивация подарить стране еще один праздник на летом - просто огромная.

В составе сборной России на игру с Кипром не вышел защиник Марио Фернандес. Русский бразилец еще из "Лужников" уходил хромая. Врачи вынесли вердикт - сильный ушиб, и лучше не выходить на матч в Никосии. Вместо него на фланге обороны появился Сергей Петров. Но и он тоже получил травму по ходу матча - после грубого подката он ушел с поля еще в первом тайме. И на этой позиции у нас вышел третий игрок - защитник "Зенита" Вячеслав Караваев.

Первый гол в матче случился уже на 10-й минуте матча. Денис Черышев пробежался по флангу и пальнул в ближний угол. Есть 1:0! Заложен фундамент для важной победы.

Александр Головин был во всеоружии в матче с Кипром.Фото: REUTERS

Прошло еще 10 минут - и уже Черышев стал автором голевой передачи на Магомеда Оздоева. Он забил второй мяч за сборную во второй игре подряд. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу сборной России.

Гол Дениса Черышева в матче Кипр - Россия 13 октября 2019.

После перерыва наши долго не могли забить киприотам. Но на 78-й минуте матча Черышев сделал подачу в штрафную, и Артем Дзюба, широко раставив руки и оттеснив защитников команды Кипра, головой отправил мяч в ворота. Дзюба забил девятый мяч в отборочном турнире Евро-2020. И наш капитан в конце игры побежал радовать зрителей своим фирменным жестом.

Гол Магомеда Оздоева в матче Кипр - Россия.

Магомед Оздоев - забил второй мяч в матче.Фото: REUTERS

На 88-й минуте Дзюба сделал передачу на Головина и забил четвертый мяч киприотам. Окончательную боль Кипр ощутил на 91-й минуте матча - Дзюба сделал пас на Черышева, который поставил точку в матче, забив пятый гол.

Третий мяч в ворота сборной Кипра забил наш капитан Артем Дзюба.Фото: REUTERS

Победив команду Кипра со счетом 4:0, сборная России вслед за Бельгией вышла на Евро-2020. Гарантированно две игры наших пройдут в Санкт-Петербурге. Кто будет соперником - решится по итогам жеребьевки. Она пройдет в Бухаресте 30 ноября. Но в ноябре же нашим предстоит сыграть два последних матча отборочного турнира Евро-2020 уже просто "в свое удовольствие". Сначала дома с Бельгией, а потом - в гостях против Сан-Марино.

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