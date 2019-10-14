Цветные линзы не надевать, тушь водой не разводить
На днях прогрессивная общественность отметила Всемирный день зрения. Мы поговорили о том, как беречь здоровье глаз с офтальмохирургом, д.м.н., профессором Игорем Азнауряном.
Коварная косметика
Яркий макияж в целом безопасен для глаз. Конечно, при условии, что тени, тинты, туши качественные и не осыпаются.
Но все же косметика может принести неприятные сюрпризы:
Просроченные тени, засохшая тушь
Разбавлять засохшую тушь водой - отличный способ добавить в тюбик микробов. А потом с ресниц они переселяются в глаза.
По той же причине недопустимо использование просроченной косметики, а еще некоторые вещества (например, агрессивные жидкости для снятия профессионального макияжа) по окончании срока годности становятся токсичными.
Кисточки с микробами
Их лучше почаще (не реже раза в год) менять. А не обрабатывать очистителями, вместе с которыми на ворсе также могут осесть микробы. И еще на кистях остаются частицы чистящих средств, которые потом могут попасть в глаза.
Активное общение с микробами приводит к бактериальным конъюнктивитам, которые требуют срочного обращения к врачу и лечения. Глаза краснеют, отекают, появляются гнойные выделения, может развиться ячмень.
Забойный макияж
Спать, не смыв макияжа, категорически нельзя: частички косметики закупоривают выходы сальных желез, которые расположены по краю века, и железки воспаляются, а секрет в них застаивается.
Может привести не только к раздражению глаз, но и к проблемам на веках - блефариты, мейбомеиты (внутренний ячмень), халязионы (хронические воспаления). Аналогичный результат принесет популярное ныне нанесение подводки на слизистую и рисование там же стрелок.
Колкие блестки
Макияж с блестками небезопасен: крупные частицы фольги с острыми краями при попадании в глаза могут повредить роговицу. Особенно это опасно, если пользоваться линзами, так как при попадании блесток под нее они остаются там и царапают роговицу.
Дешево, но токсично
Не стоит покупать дешевую косметику в переходах - она может содержать токсичные вещества (например, ртуть), которые не только вызовут аллергию, но и при долгом использовании накапливаются в организме и отравляют его. Впрочем, любительницам элитных марок тоже нужно быть настороже.
Любая косметика может вызывать аллергический конъюнктивит. Он часто бывает только на одном глазу, т. е. не обязательно симметричен. Симптомы - отек, краснота и слизистые выделения из глаз. Необходимо обратиться к врачу и поменять производителя косметики.
Герпес от подружки
Не стоит пользоваться чужими средствами и инструментами для нанесения мейк-апа: помада, тушь, кисточки и т. п. Так очень легко заразиться инфекционными заболеваниями, например герпесом. Также не стоит краситься, если глаза воспалены.
Жгучая смывка
Если сильно тереть средством для демакияжа веки, оно может вызвать аллергию, воспаление, ожог и отек.
ВАЖНО
Не забывайте про пинцет для выщипывания бровей
Этот инструмент нужно почаще обрабатывать. Через волосяные фолликулы можно занести инфекцию, что грозит гнойным абсцессом. Он начинаtтся под бровью, а потом очень быстро распространяtтся на веки, лицо и даже внутрь головы, что может привести к смерти.
Что еще опасно
Разные глаза - для праздников
Цветные контактные линзы - популярный грим для Хэллоуина, Нового Года, костюмированного дня рождения. Но они обычно слабо пропускают кислород, поэтому их нельзя носить долго - не более 6-8 часов.
Вторая проблема - цветные или фантазийные линзы (например, со змеиным зрачком) обычно подбираются без участия офтальмолога. Чаще всего их покупают в первой попавшейся оптике или магазине грима. Соответственно, есть риск приобрести некачественный товар или купить линзы, которые не подходят именно вашим глазам. В комплект входят дискомфорт и повреждения роговицы, которые могут стать причиной ее помутнения. Также есть риск контактного конъюнктивита из-за того, что неподходящая по характеристикам контактная линза вызвала механические повреждения конъюнктивы. А еще возможна аллергия на растворы, в которых хранились линзы
Бди!
Даже у врача-косметолога не стоит расслабляться. Следите, чтобы профессионалы соблюдали правила безопасности глаз:
Лазерные пилинги
Безопасны для глаз только в том случае, если используется правильная защита - специальные очки или повязки. Лазер может вызвать ожоги как роговицы, так и сетчатки.
Ожог роговицы впоследствии приводит к помутнению, которое влияет на качество зрения. А вот ожог сетчатки чреват уже потерей зрения.
Химические пилинги
Могут оставлять ожоги и некрасивое рубцевание на коже век, т. к. она очень тонкая и легко повреждается от любого агрессивного воздействия. Более того, если такой пилинг попадет в глаза, то образуются ожоги конъюктивы и роговицы, которые приведут к помутнению оптических сред и снижению зрения.
Ботулотоксин
Если доза, необходимая для процедуры, превышена, то отравляющие последствия затронут весь организм. Кроме того, ботулотоксин может мигрировать в соседние ткани и проявить себя не только в зоне запланированного воздействия, но и рядом.
Известны случаи, когда его кололи в область уголка глаза или виска, чтобы сгладить мимические морщины, а токсин мигрировал и влиял на глазодвигательные мышцы, отчего развивалось косоглазие. Также инъекции ботулотоксина могут вызвать птоз - опущение верхнего века или брови. Антидота к ботулотоксину нет, так что просто приходится ждать в течение примерно шести месяцев, когда действие такой инъекции красоты пройдет.
ИСТОЧНИК KP.RU