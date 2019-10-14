Цветные линзы не надевать, тушь водой не разводить

На днях прогрессивная общественность отметила Всемирный день зрения. Мы поговорили о том, как беречь здоровье глаз с офтальмохирургом, д.м.н., профессором Игорем Азнауряном.

Коварная косметика

Яркий макияж в целом безопасен для глаз. Конечно, при условии, что тени, тинты, туши качественные и не осыпаются.

Но все же косметика может принести неприятные сюрпризы:

Просроченные тени, засохшая тушь

Разбавлять засохшую тушь водой - отличный способ добавить в тюбик микробов. А потом с ресниц они переселяются в глаза.

По той же причине недопустимо использование просроченной косметики, а еще некоторые вещества (например, агрессивные жидкости для снятия профессионального макияжа) по окончании срока годности становятся токсичными.

Кисточки с микробами

Их лучше почаще (не реже раза в год) менять. А не обрабатывать очистителями, вместе с которыми на ворсе также могут осесть микробы. И еще на кистях остаются частицы чистящих средств, которые потом могут попасть в глаза.

Активное общение с микробами приводит к бактериальным конъюнктивитам, которые требуют срочного обращения к врачу и лечения. Глаза краснеют, отекают, появляются гнойные выделения, может развиться ячмень.

Забойный макияж

Спать, не смыв макияжа, категорически нельзя: частички косметики закупоривают выходы сальных желез, которые расположены по краю века, и железки воспаляются, а секрет в них застаивается.

Может привести не только к раздражению глаз, но и к проблемам на веках - блефариты, мейбомеиты (внутренний ячмень), халязионы (хронические воспаления). Аналогичный результат принесет популярное ныне нанесение подводки на слизистую и рисование там же стрелок.

Колкие блестки

Макияж с блестками небезопасен: крупные частицы фольги с острыми краями при попадании в глаза могут повредить роговицу. Особенно это опасно, если пользоваться линзами, так как при попадании блесток под нее они остаются там и царапают роговицу.

Дешево, но токсично

Не стоит покупать дешевую косметику в переходах - она может содержать токсичные вещества (например, ртуть), которые не только вызовут аллергию, но и при долгом использовании накапливаются в организме и отравляют его. Впрочем, любительницам элитных марок тоже нужно быть настороже.

Любая косметика может вызывать аллергический конъюнктивит. Он часто бывает только на одном глазу, т. е. не обязательно симметричен. Симптомы - отек, краснота и слизистые выделения из глаз. Необходимо обратиться к врачу и поменять производителя косметики.

Герпес от подружки

Не стоит пользоваться чужими средствами и инструментами для нанесения мейк-апа: помада, тушь, кисточки и т. п. Так очень легко заразиться инфекционными заболеваниями, например герпесом. Также не стоит краситься, если глаза воспалены.

Жгучая смывка

Если сильно тереть средством для демакияжа веки, оно может вызвать аллергию, воспаление, ожог и отек.

ВАЖНО

Не забывайте про пинцет для выщипывания бровей

Этот инструмент нужно почаще обрабатывать. Через волосяные фолликулы можно занести инфекцию, что грозит гнойным абсцессом. Он начинаtтся под бровью, а потом очень быстро распространяtтся на веки, лицо и даже внутрь головы, что может привести к смерти.

Что еще опасно

Разные глаза - для праздников

Цветные контактные линзы - популярный грим для Хэллоуина, Нового Года, костюмированного дня рождения. Но они обычно слабо пропускают кислород, поэтому их нельзя носить долго - не более 6-8 часов.

Вторая проблема - цветные или фантазийные линзы (например, со змеиным зрачком) обычно подбираются без участия офтальмолога. Чаще всего их покупают в первой попавшейся оптике или магазине грима. Соответственно, есть риск приобрести некачественный товар или купить линзы, которые не подходят именно вашим глазам. В комплект входят дискомфорт и повреждения роговицы, которые могут стать причиной ее помутнения. Также есть риск контактного конъюнктивита из-за того, что неподходящая по характеристикам контактная линза вызвала механические повреждения конъюнктивы. А еще возможна аллергия на растворы, в которых хранились линзы

Бди!

Даже у врача-косметолога не стоит расслабляться. Следите, чтобы профессионалы соблюдали правила безопасности глаз:

Лазерные пилинги

Безопасны для глаз только в том случае, если используется правильная защита - специальные очки или повязки. Лазер может вызвать ожоги как роговицы, так и сетчатки.

Ожог роговицы впоследствии приводит к помутнению, которое влияет на качество зрения. А вот ожог сетчатки чреват уже потерей зрения.

Химические пилинги

Могут оставлять ожоги и некрасивое рубцевание на коже век, т. к. она очень тонкая и легко повреждается от любого агрессивного воздействия. Более того, если такой пилинг попадет в глаза, то образуются ожоги конъюктивы и роговицы, которые приведут к помутнению оптических сред и снижению зрения.

Ботулотоксин

Если доза, необходимая для процедуры, превышена, то отравляющие последствия затронут весь организм. Кроме того, ботулотоксин может мигрировать в соседние ткани и проявить себя не только в зоне запланированного воздействия, но и рядом.

Известны случаи, когда его кололи в область уголка глаза или виска, чтобы сгладить мимические морщины, а токсин мигрировал и влиял на глазодвигательные мышцы, отчего развивалось косоглазие. Также инъекции ботулотоксина могут вызвать птоз - опущение верхнего века или брови. Антидота к ботулотоксину нет, так что просто приходится ждать в течение примерно шести месяцев, когда действие такой инъекции красоты пройдет.