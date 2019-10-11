Наши обыграли Шотландию. Все счастливы. А что дальше?

Думаю, если что-то и удивило шотландских болельщиков в Первопрестольной, так это невозмутимость пассажиров метро. Москвичи каждый день сталкиваются на станциях и в вагонах с такими странными персонажами, что парни в килтах и с перьями на шляпах легко затерялись в толпах спешащих по делам граждан. И лишь когда ближе в игре и к «Лужникам» гости стали собираться развеселыми толпами, наши болельщики с удовольствием признавались в любви к Шотландии и фотографировались...

Москва пыталась вернуть улетевшее время и хоть на несколько часов погрузиться в атмосферу праздничной свободы лета-2018, когда у нас проходил чемпионат мира по футболу.

Получилась не совсем. Оказалось, что стать счастливыми и беззаботными не так уж и просто. И кучки шотландских болельщиков для этого не достаточно. Спонсоры, конечно, воспользовались случаем, чтобы расставить палатки с конкурсами. И еще перед самой ареной пел настоящий Дима Билан, всеми способами пытающийся загладить свое неблаговидное поведение в славном городе Самаре. И девушки с нарисованными на щеках флагами бродили в изобилии... Но хандра московской осени и суета рабочих будней ощущались отчетливо.

Грусть-тоску обычно смывают сильной эмоцией. И для этого нет ничего круче гимна. 65 тысяч зрителей набрали воздуха, чтобы достойно ответить гордой горстке гостей, пропевших гимн Шотландии. Получилось лишь отчасти. Исполнение гимна оперной дивой Эльмирой Калимуллиной было безупречным. Но у нас пока далеко не все любители футбола окончили консерваторию, поэтому привычного и пробирающего до костей «Славься отечество» на этот раз не получилось.

Футболисты, впрочем, подпевали с удовольствием. Вот что сказал после игры Артем Дзюба:

- Сегодня во время исполнения осознал: для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов. Когда весь стадион поет, и ты поешь — это непередаваемое ощущение. Еще бы всю команду заставить петь… Вообще было бы круто. Особенно Марио — он, наверное, со шпаргалкой будет стоять.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737172" frameborder="0"></iframe> Артем Дзюба: для меня круче гимн России, чем Лиги Чемпионов.Капитан сборной России подвел итог матча против Шотландии, который наши выиграли 4:0Евгений НЕСЫН

Марио, это бразильский игрок ЦСКА Фернандес, уже давно выступающий за нашу команду. До конца он еще не обрусел, но рано или поздно это обязательно произойдет.

Искомая атмосфера ЧМ-2018 вернулась во втором тайме. Наши футболисты разорвали гостей 4:0. Голы получились отменные, красивые. Но то, как Головин, Оздоев, а особенно автор дубля Дзюба их отмечали - отдельная песня. Артем и в грудь себя бил, и кричал что-то вежливо-уважительное, и показывал свой фирменный жест - «отдаю честь»... Ни о осени, ни о хандре и суете думать уже не приходилось. Стадион ревел, футболисты летали по полю, и даже Станислав Черчесов позволил себе улыбнуться.

Спасибо, сборная, это было отличной шоу!

Что дальше? Для того, чтобы завоевать путевку на Евро-2020 нашей команде достаточно или сыграть вничью с Кипром 13-го октября в гостях. Но даже в случае поражения у нас будет еще два шанса - или выиграть в Москве у Бельгии (что не слишком реально), или в Сан-Марино обыграть одноименную сборную (а вот этим парням практически невозможно уступить - дома и мы и бельгийцы обыграли их с одинаковым счетом 9:0).

Но это полдела. Чтобы при жеребьевке попасть в первую корзину (а значит получить шанс на чуть более легких соперников), надо занимать первое место в группе. Или набрать больше очков, чем другие сборные, занявшие вторые места в других группах отборочного турнира. Для решения этой задачи надо выигрывать все оставшиеся матчи. Впрочем, первый шаг - Кипр!

Группа I

1. Бельгия 7 7 0 0 28-1 21

2. Россия 7 6 0 1 22-4 18

3. Кипр 7 3 1 3 13-7 10

4. Казахстан 7 2 1 4 9-11 10

5. Шотландия 7 2 0 5 5-17 6

6. Сан-Марино 7 0 0 7 0-37 0

13 октября Кипр-Россия

16 ноября Россия - Бельгия

19 ноября Сан-Марино - Россия

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