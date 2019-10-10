Россия разгромила Шотландию 4:0 в "Лужниках". До выхода на Евро-2020 осталось всего 1 очко

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября, вернулась в "Лужники" после годичного перерыва. Уже трудно представить. но последняя игра у команды Станислава Черчесова на главной арене страны была 1 июля 2018 года - да, та самая легендарная встреча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. И вот теперь же на повестке дня был поединок с бодрой командой Шотландии. С 6 очками после 6 встреч британцы были только пятыми в нашей группе отборочного турнира Евро-2020. Но еще месяц назад в Глазго они показали нашим, насколько сильно могут показать характер. Собственно, а что еще ожидать от сборной, где есть футболист с фамилией Макгрегор.

В первом тайме встречи на ворота шотландцев обрушился град атак наших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антураж у октябрьской игры был жарким и ярким. Еще перед встречей существовал вариант, при котором россияне выходили бы досрочно на Евро-2020. Для этого нужно было, чтобы Кипр потерял очки в гостях в игре с Казахстаном. Однако же киприоты добились волевой победы 2:1 и отменили праздник в "Лужниках". Нам просто нужно было выиграть у Шотландии.

Чаще мяч был у сборной России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, "на разогреве" у сборной в этот вечер был аж сам Дима Билан. Популярный певец появился перед зрителями у стадиона "Лужники" на специальной сцене за час до матча. А когда же оставались последние 15 минут, то на газон перед футболистами вышли участники шоу-балета "Тодес" со своим номером. Словом, игра сборной в нашей стране уже год - всегда праздник!

У матча был яркий "разогрев".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая половина матча Россия - Шотландия - это одно сплошное ожидание. Ну когда же будет гол? Ну когда же наши забьют? 45 минут прошли, наши нанесли 10 ударов по воротам шотландцев, но не забили. Гости же были более чем скромны - они вообще ни разу не пробили по воротам нашего Гилерме, оставив вратаря "Локомотива" без работы. 0 ударов вообще в сторону ворот команды России. И это при том, что владение мячом в матче было 70 на 30 в пользу россиян - наши так хотели забить, что и мяч лишний раз не отдавали гостям.

Достаточно боевым и атмосферным выдался поединок в "Лужниках".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда же настало время второго тайма, то наши собрались в круг в центре поля. Видно, что обсуждали последние моменты перед рестартом игры и настраивались. Все сработало как надо! Голы пошли!

57-я минута - после подачи Головина Дзюба поймал мяч на ногу и пробил с лета в девятку ворот сборной Шотландии. Трибуны ревут от восторга!

60-я минута - Головин, стоя у штрафной Шотландии, катнул мяч под удар Магомеду Оздоеву. И еще один футболист "Зенита" в эттой игре забивает. Оздоев мощным ударом с 20 метров отправляет мяч в девятку ворот соперников.

Атака за атакой, волна за волной, сборная России искала пути к воротам команды Шотландии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 60-й минуте Дзюба делает дубль! Получив навес в штрафную, он локтями растолкал защитников сборной Шотландии, опустил мяч себе на ногу и изящно пробил по воротам. Есть 3:0 и разгром! "Лужники" в полном восторге. Народ одобряет такую сборную России.

Шотландцы долго сопротивлялись нашим в "Лужниках".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну а за шесть минут до конца основного времени матча наша команда забила четвертый. Головин пяткой отпасовал Дзюбе, находясь у штрафной, сделал пару шагов вперед, а затем получил мяч от капитана обратно и пробил с ходу. Мяч - в сетке. 4:0! Через минуту Дзюба под аплодисменты "Лужников" покидал поле, уступая поле дебютанту Николаю Комличенко. К 90-й минуте на трибунах зрители уже стали скандировать "Молодцы! Молодцы! Молодцы!".

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приоделся по погоде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда России, одержав победу над Шотландией 4:0 на своем поле, теперь поедет на Кипр. Там в воскресенье, 13 октября, наши сыграют самый важный матч года. Достаточно даже ничьи в этом выездном поединке для того, чтобы выйти в финал Евро-2020.