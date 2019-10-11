2019-10-11T21:05:09+03:00
Политика

Владимир Зеленский: Да, я звонил в Кремль - с меня корона не упадет

Во время рекордной 14-часовой пресс-конференции, которую президент Украины провел в Киеве с группами журналистов, сменявших друг друга, он ответил на массу вопросов, которые касались и его страны, и отношений с другими государствами
Игорь ЯКУНИН
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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О ЗВОНКАХ В МОСКВУ

- Я позвонил президенту Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я. С меня корона не упадет, у меня ее, слава богу, и нет. Потому что я действительно хочу закончить войну. Я считаю, что с нашей стороны и были первые шаги навстречу. Дальше обе стороны должны закончить войну, обе стороны должны хотеть сесть в том или ином формате, встретиться, начать говорить, изменить риторику, перестать говорить, что нас нет, это ваш внутренний конфликт, сами решайте и так далее - ну так результата добиться сложно.

ОБ ОБЩЕНИИ С ТРАМПОМ

- Все эти истории с оружием и Burisma, они никак не связаны. Они заблокировали помощь еще до нашего разговора. Но в разговоре об этом речи не шло. Уже потом я разговаривал с министром обороны, и он сказал, что у нас есть проблема, у нас заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было. Когда мне уже сказал министр обороны, я знал, что этот вопрос я буду поднимать в Польше, и я поднял этот вопрос с вице-президентом США Пенсом. Я ему сказал, что это невозможно. Пожалуйста, повлияйте на это. После нашей встречи Америка разблокировала. Шантажа не было.

О НОРМАНДСКОМ ФОРМАТЕ

- Надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какими реальными шагами, как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже - давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах - нормандском формате и в ходе прямой встречи с Президентом России. Про встречу с Президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против. Вчера я говорил с канцлером Ангелой Меркель, мы поднимали этот вопрос, они будут обсуждать это с французской стороной, а потом предложат дату российской стороне.

О СООБЩЕНИИ С РОССИЕЙ

- Авиасообщение - я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании. Конечно же, нам это невыгодно, но наши люди должны этого хотеть, это важно.

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Вот удивительно - президент Украины Зеленский бегает по миру, всем рассказывая, как он хочет встречи с Путиным, хоть в «нормандском формате» (ну, то есть в одном из уютных Парижике или Берлинчике в компании с Меркель и Макроном), хоть в каком. Говорит, что только от этой встречи зависит мир в Донбассе. А за мир Зеленский очень-очень бьется. И ... хочется его теперь спросить - чего ж ты, дорогой пан президент Украины, не прилетел в эту пятницу в Ашхабад, где собрались все главы стран СНГ и, конечно, был Путин. Одного Зеленского и не было... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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