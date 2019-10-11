Путин дал Зеленскому урок политической воли

«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» И ВРАГИ НАРОДА

Вот удивительно - президент Украины Зеленский бегает по миру, всем рассказывая, как он хочет встречи с Путиным, хоть в «нормандском формате» (ну, то есть в одном из уютных Парижике или Берлинчике в компании с Меркель и Макроном), хоть в каком. Говорит, что только от этой встречи зависит мир в Донбассе. А за мир Зеленский очень-очень бьется. И ... хочется его теперь спросить - чего ж ты, дорогой пан президент Украины, не прилетел в эту пятницу в Ашхабад, где собрались все главы стран СНГ и, конечно, был Путин. Одного Зеленского и не было...

Может, не так уж сильно пан Зеленский и хочет встречи и мира? Или ему непременно нужны дядя Макрон с тетей Меркель, чтоб Путин не скушал?

А встреча в Ашхабаде внезапно выдалась острой. Главы бывших советских республик сели за стол по алфавиту и выступали так же. Поэтому локоть президента Азербайджана Алиева был в сантиметрах от локтя премьера Армении Пашиняна (хотя отношения этих стран давно искрят из-за Карабаха). На повестке стояло принятие Обращения к народам и миру о единстве оценки стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии и недопустимости героизации фашизма. И Алиев обрушился на соседа:

- 600 тысяч азербайджанцев воевало в Великой Отечественной, 170 стали героями Советского Союза, - начал Алиев издалека. - Есть кадры, где Гитлеру преподносят торт с шоколадной впадиной в виде Каспийского моря и он ставит свастику на место Баку. Если бы у Гитлера получилось захватить Баку, Советская армия осталась бы без топлива, а сам город взлетел бы на воздух - советское правительство собиралось тогда взорвать все скважины... И печально, что при этом в соседней Армении установили памятник бывшему дашнакскому генералу Арутюняну по прозвищу Нжде, сотрудничавшему с Третьим Рейхом!

Пашинян сжал ладони в один кулак и передернул плечами. Но смолчал. А Алиев продолжал:

- Этот Нжде был арестован как пособник нацистов и умер во Владимирской тюрьме! А в 2016-м ему поставили памятник в Ереване высотой 6 метров!

- Я сейчас вспомнил кадры из «Кавказской пленницы», - наконец ответил Алиеву премьер Армении Пашинян. И его слова звучали как тост. - Когда Шурик говорит, глядя на руины: «А что, и церковь тоже я разрушил?!» 300 тысяч армян погибло в войне с фашизмом! А слушая уважаемого соседа, можно подумать, что у Гитлера во Второй мировой была второстепенная роль. Гарегин Нжде боролся с турецким геноцидом армян. И во Владимирской тюрьме много кто умер. Солженицин Гулаг прошел. Они все - враги народа? Прошу прощения у присутствующих...

На этом мудрые туркмены просто вырубили трансляцию встречи глав государств для журналистов, приехавших в Ашхабад со всех стран СНГ. А жаль. Следующим по алфавиту должна была выступать Белоруссия. И Лукашенко наверняка было что сказать кавказским соседям о роли белорусов в Победе над Гитлером.

Белорусские журналисты прямо заерзали на стульях, глядя на погасший экран - как же так...

«НИЧЕГО ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА НЕ ИМЕЮ»

- Предлагаю ввести визу Содружества по типу шенгенской. Это подняло бы туризм внутри СНГ, - вновь вспыхнул экран на словах президента Казахстана Токаева. И снова погас. Возможно, туркмены, как хозяева встречи, задумались - что за свободный мир наступит, если визы отменить? Они уже не пустили на этот саммит спецкора «Комсомольской правды», входящего в Кремлевский пул, Дмитрия Смирнова - просто отказали в визе без объяснения причин. А если все без виз попрут? Страшно представить.

- Взвешенная внешняя политика дается Молдове непросто, - жаловался уже президент Додон. Но не долго. Трансляцию снова вырубили.

Заерзали уже все. И не только журналисты. Возможно, и Зеленский в Киеве, и Трамп в Вашингтоне... следующим на этой встрече откровений должен был выступать Путин.

- ... Пытаются меня пощипывать по поводу моих слов о либерализме, - все-таки появился на экране Путин, имея ввиду свою фразу о «конце эпохи либерализма». - Ничего против либерализма не имею. Но у России есть свои традиции.

В спор Алиева с Пашиняном президент России вмешиваться не стал, просто напомнив, что память о Великой Отечественной «укрепляет нас самих изнутри». И на Московсом монетном дворе уже отчеканены 300 тысяч юбилейных медалей единого образца, которые вручат ветеранам всех стран СНГ в честь 75-летия Победы.

- Приглашаю всех лидеров стран СНГ на неформальную встречу 20 декабря в Петербург, - заключил Путин. - Подвести итоги года, без лишних протоколов посидеть, переговорит о делах, потом на обед поехать...

«ПРЕЗИДЕНТ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВОД»

А Зеленский все-таки не приехал зря. Путину пришлось самому рассказывать коллегам по СНГ - как Украина срывает замирение в Донбассе.

- Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может! - даже как-то жалея что ли сказал Путин о Зеленском. - Подъехали туда националистические формирования и просто публично заявили: если украинская армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных республик ЛНР, ДНР дважды или трижды уже давали сигнал, что они готовы, ракету пускали там белую - как сигнал отвода. Пускают. С той стороны ничего, никакого ответа. Мы знаем, почему. Здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать считаю нужным не конкретных людей (ну, то есть, Зеленского, - ред.), а проводимую ими политику.

Пан украинский президент, вам есть что добавить? Объяснить? Так вы приезжайте, не съедят. Может, только экран вырубят...