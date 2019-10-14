В Минобороны ответили на провокационную статью в газете The New York Times

Российское военное ведомство ответило на публикацию американской газеты The New York Times (NYT) о якобы ударах российских истребителей по сирийским "госпиталям". Военные постарались в своих комментариях донести истинное положение дел, как могли - с фактами и юмором.

- Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб. Вопреки представлениям нью-йоркской редакции, реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем сирийской "Аль Каиды*" - террористической группировки "Джебгат ан-Нусра*", совершенно иной.

Гаджеты, современные сканеры радиоэфира, ноутбуки в защищенном исполнении, подключение к интернету, - все это совершенно недоступно мирному населению, озабоченному прежде всего ежедневным физическим выживанием под гнетом террористов. Продемонстрированная в видеоролике дорогостоящая аппаратура и специализированный софт — это разведывательно-боевое приложение так называемой системы "оповещения населения об авиаударах" на основе разработки американской компании Hala Systems, - указал на важные детали на доступном видео официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российский генерал также отметил, что "развертывание данной системы, первоначально называвшейся Sentry, и сопряжение всех наблюдательных постов на территории провинции Идлиб в единую сеть, осуществлялось под непосредственным контролем специалистов британской военной разведки с августа 2016 года".

Вместо сокровищ Алладина операторы ведущих СМИ нашли в пещере огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

По данным Минобороны России все так называемые "наблюдательные посты" в этом районе боевых действий развернуты и эксплуатируются исключительно курируемыми и финансируемыми из британской казны подразделениями дискредитировавших себя псевдоспасателей из "Белых касок".

Именно факт принадлежности к действующим под эгидой "Джабгат ан-Нусры" "Белым каскам", а не природная скромность или опасения за безопасность объясняет абсолютную анонимность всех "активистов" в материале NYT.

И наконец, представитель Минобороны сообщил иностранным коллегам страшную военную тайну: передачи координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Эта информация шифруется.

- Поэтому все представленные NYT якобы "доказательства" не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны. Но издание NYT далеко не первое, ставшее жертвой дезинформации британских спецслужб под видом "активистов". Достаточно вспомнить известный проект Bellingcat, - вспомнил любителей фейков Конашенков.

Генерал также удивился тому, что никого из иностранных журналистов не удивило, что "разбомбленный" госпиталь для гражданских лиц находился в на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где "невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей".

В подобную сирийскую пещеру Конашенков совсем недавно водил более 80 корреспондентов ведущих российских и зарубежных СМИ. Вместо сокровищ Алладина операторы ведущих СМИ нашли в пещере огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства. Действительно, подобные укрытия террористы давно используют в качестве тюрем, ангаров для укрытия танков, хранения оружия,боеприпасов и амуниции.

*организации запрещены на территории РФ