2019-10-14T13:47:09+03:00
Общество

В министерстве обороны России опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии

О нападении написали в издании The New York Times
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сирии во время авианалета снаряд попал в здание госпиталяВ Сирии во время авианалета снаряд попал в здание госпиталяФото: REUTERS
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В министерстве обороны прокомментировали статью The New York Times, в которой было сказано, что российские войска якобы совершили атаку на госпитали САР. В доказательство американские журналисты продемонстрировали ролик с «российской аппаратурой». В российском ведомстве опровергли информацию. Оказалось, что продемонстрированные «доказательства» - на самом деле разведывательно-боевое приложение американской Hala Systems. Эту систему с 2016 года в Идлибе использовала британская разведка.

- В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским госпиталям. Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьезное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб, - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Издание также приводит добытые в ходе журналистского расследования аудиозаписи переговоров экипажей ВКС РФ. Эти и другие сведения должны были натолкнуть читателя на мысль, то российские военные самолеты действительно пролетали над больницами Идлиба в момент, когда по ним был совершен авиаудар.

- Передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире, - объяснил Конашенков. По его мнению такие доказательства даже не стоят бумаги, затраченной изданием при печати тиража.

В Сирии, напомним, продолжается спецоперация "Источник мира". Турция увеличила масштабы и планирует взять город на севере страны Кобани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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