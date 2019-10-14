Дмитрий Медведев устроил губернаторский разнос: «Скрывали, цифры подгоняли, чтобы не прилетело по голове!»

14 октября премьер Дмитрий Медведев устроил настоящий губернаторский разнос. Дело было на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Премьер пригрозил губернаторам неприятными последствиями, если кто-нибудь из них будет пойман на манипуляциях со статистикой по смертности. По его словам, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в 49 регионах, а в 36-ти - выросла. К 2024 году правительство ставит задачу снизить смертность от инфарктов и инсультов на четверть, на эти цели в бюджете предусмотрено 11,6 миллиардов рублей.

- По поводу цифр по смертности - мы же понимаем, что происходило. Скрывали просто эти цифры, другие причины смертности указывали. Это вранье. В прямом смысле этого слова. Подгоняли под нормативные акты, которые действовали, чтобы не прилетело по голове. Это касается не только сердечно-сосудистых патологий, это касается и онкологии тоже. Вранье это необходимо прекращать! - заявил Медведев.

«КАК ДЕНЬГИ ПРОСИТЬ, ТАК ЭТО ОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Медведев также потребовал от всех губернаторов письменно объяснить срыв сроков ввода социальных объектов, в том числе яслей. Премьер обратил внимание на отсутствие губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, который должен был принять участие в совещании по видеосвязи.

- У меня тут написано Шолбан Валерьевич, но он, видимо, по каким-то причинам решил не участвовать в неприятном докладе. Запросите, где он был, кстати, а то как приходить бумажки носить разные с просьбой деньги выделить и на всяких совещаниях присутствовать, это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать, так нет на месте. Пусть каждый напишет, что происходит! - потребовал Медведев.

Как рассказал премьер, регионы зачастую отстают в развитии вовсе не потому, что у них не хватает денег или рабочих рук.

- Бывает, деньги мы выделяем, а объекты не строятся. Причем очень часто это регионы, которые очень много у нас просят денег. Может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете? - задал Медведев вопрос губернаторам.

«КАКАЯ ИПОТЕКА, ЕСЛИ ДОМА НЕ СТРОЯТ?!»

Как оказалось, в некоторых регионах не работает и программа льготной ипотеки для семей с детьми. Напомним, программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента.

- Где-то программа оказалась очень популярной - это причем не только Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но и целый ряд других регионов. Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас общее кассовое исполнение по проекту совсем небольшое - около 8%. Нужно разобраться и принять определенные решения на будущее, - заявил Медведев. При этом он предложил правительству подумать над тем, чтобы распространить льготную ипотеку на вторичный рынок жилья.

- Какая ипотека, если дома не строят? Надо строить, это очевидно! - заметил Медведев. - Важно рассказывать о программах по улучшению жилищных условий. Это нужно не чиновникам из Москвы и сотрудникам, которые работают в федеральных министерствах, а нужно людям, которые живут в этих регионах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Правительство расширило перечень жизненно необходимых препаратов

С 1 января 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 23 позиции, до 758. Распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Из 758 препаратов 516 будут полностью отечественного производства.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, несмотря на то, что перечень ЖНВЛП увеличится на 23 позиции, новых лекарств там будет 24, так как одно из существующих будет заменено.

- Эти 24 включают 8 противоопухолевых препаратов, 4 препарата от бронхиальной астмы, 3 препарата - это антибиотики и противогрибковые средства, по два препарата - от лечение гепатита С и ревматоидного артрита, и по одному препарату - это инсулинозависимый сахарный диабет, избыток гормона роста, псориаз, шизофрения и один препарат для диагностики магнитно-резонансной томографии, - уточнила Голикова.