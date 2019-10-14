Дмитрий Медведев расширил список жизненно важных лекарств на 23 позиции
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о жизненно важных лекарствах. Согласно документу с 2020 года этот список увеличится на 23 позиции.
- Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции, - приводит слова Дмитрия Медведева ТАСС.
Ранее премьер уже принимал подобные решения. В декабре 2018 года список жизненно необходимых лекарств благодаря подписанному им постановлению, дополнился 36 новыми пунктами. До этого жизненно важными признавали в стране только 699 медикаментов.
Президент Владимир Путин в июне 2019 года поручил установить предельную отпускную цену на эту категорию препаратов. Поднимать цену можно не чаще, чем раз в год.
В ряде регионов страны возникли сложности с поставками лекарств, относящихся к группе жизненно важных. В министерстве здравоохранения учли недочеты и изменили порядок закупки.
ИСТОЧНИК KP.RU