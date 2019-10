Одноклассники и ВКонтакте разыграли 1,4 миллиона рублей на турнире для игровых разработчиков

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники подвели итоги турнира для разработчиков мобильных HTML5-игр — Games Cup 2019, одного из крупнейших событий в этой области. Разработчики соревновались в двух основных номинациях: Pro и New Star. В этом году на конкурс подали заявки более 100 разработчиков: из них 70% приняли участие в номинации для новичков. Организаторы разыграли трафик для проектов на игровых платформах ОК и VK, а также призовой фонд в размере 1,4 млн рублей. Победителем в номинации Pro стала игра «Секреты Шармляндии», первое место в New Star получила игра «Крученые герои».

Games Cup — хороший повод показать разработчикам возможности HTML5 платформы и той поддержки, которую может оказывать социальная сеть в плане развития игры. Турнир — это возможность рассказать о себе большой аудитории и получить денежный приз на развитие игры. Победа не гарантирует успех у пользователей, но дает хороший старт.

По словам Евгения Полотнянко, руководителя игровой платформы ОК, с помощью Games Cup соцсеть привела на платформу новых разработчиков, а значит, в соцсети будет больше интересных проектов и пользователи получат новый игровой опыт. «Наши призы — это начальная база и поддержка, которую получают победители. Крайне важно не останавливаться на этом и развивать игру на платформе, обращая внимания на обратную связь от пользователей и статистику», — говорит Полотнянко.

Лиза Жаркова, руководитель по развитию бизнеса игровой платформы ВКонтакте, уверена, что HTML5 — перспективная технология, но не все разработчики в курсе о возможностях платформы, Games Cup, как раз, призван рассказать об этом.«Нам важно мотивировать разработчиков, делиться экспертизой и помогать в продвижении их проектов. Плюс, всегда полезно знать, что твоя игра получила высокую оценку от профессионалов», — объясняет Лиза.

В результате голосования победителем в номинации Pro стала игра в жанре «три в ряд» от студии Clever Apps «Секреты Шармляндии».

Каждую заявку, которая приходила на турнир, жюри рассматривало с трех позиций: потенциальная популярность игры у аудитории ОК и VK, новизна игровых механик и хороший уровень проработки. В результате голосования победителем в номинации Pro стала игра в жанре «три в ряд» от студии Clever Apps «Секреты Шармляндии». Второе место получила казуальная игра «Уютный дом: воплощай мечты!», третье — аркада «Пушистики». Финалисты номинации Pro получат трафик на установки игры на платформах ОК и VK: 1 млн инсталлов за первое место, 600 000 — за второе и 400 000 — за третье.

В этом году организаторы сделали упор на игровые механики, интегрированные в социальные сети: репосты или приглашения. Чтобы выделить разработчиков таких игр, ОК сделали специальную номинацию за лучшую социальную механику, победителем стала игра «Уютный дом: воплощай мечты!» от TAPCLAP. В «Уютном доме» пользователям предлагают обмениваться предметами интерьера с друзьями по социальной сети, укреплять таким образом устоявшиеся социальные контакты и получать новые знакомства.

«Наша игра — это возможность для каждого игрока попрактиковаться в дизайне интерьеров. Пользователи заходят в игру, выбирают диванчики, шторки – в общем, все, что нравится. Когда игрок заходит к другу и видит у него красивый диван, он может поставить в своем интерьере такой же, а друг, в свою очередь, может в ответ вдохновиться вашим стульчиком и забрать его к себе. Мы готовим релиз в ближайшее время, так что каждый пользователь сможет попробовать, поиграть, а позже мы добавим еще фишечек и докрутим игру до идеала», — рассказала Елена Черепанова, продюсер игры.

Победителем в номинации New Star стала игра в жанре слот-рпг «Крученые герои».

По словам жюри, новички в этом году показали высокий уровень. Победителем в номинации New Star стала игра в жанре слот-рпг «Крученые герои», второе место занял симулятор «Жители», замкнула тройку лидеров стратегия «Рейд героев: меч и магия». Лидер категории получит сертификат на 600 000 рублей, а занявшие второе и третье места — на 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Все финалисты номинации New Star также получили обучение на курсе «Разработчик игр на HTML5» от GeekBrains.

«Мне понравилось, что ребята, которые сделали «Крученые герои», решили выдумать что-то свое, они потратили время на создание оригинального продукта и им это окупилось. «Крученые герои» были в категории New Star, поэтому могли позволить себе эксперименты», — говорит Дмитрий Неклюдов, жюри, гейм-дизайнер, Zeptolab.

Алексей Лобков из Новосибирска сделал игру «Крученые герои» самостоятельно за два месяца, в процессе работы над игрой ему помогал только иллюстратор. Алексей рассказывает, что хотел участвовать в турнире в прошлом году, но не успел. По словам разработчика, участие в Games Cup послужило для него стимулом найти время на игру, без четкого дедлайна разработка могла бы затянуться минимум на полгода.

«В моей игре нужно крутить слоты и побеждать монстров. Я сделал ее за два месяца специально для конкурса и надеялся, что попаду в топ три. На данном этапе мне важен денежный приз, чтобы докрутить игру: улучшить механику и еще больше поработать над иллюстрациями», — делится Алексей Лобков, создатель игры «Крученые герои».

Еще одна номинация на Games Cup была от App2Top.ru за инновационную игру. В первую очередь жюри оценивало уникальность проекта и используемых в нем игровых механик. Победителем в этой номинации стала графическая новелла «Серость».

Все разработчики, которые вошли в short-лист, были приглашены на награждение в офисе Mail.ru Group. На торжественной церемонии они могли пообщаться между собой и получить обратную связь о своих играх от жюри.

«Все игры, которые прошли в номинации, были высокого качества. Лично мне понравилась «Серость». Я поставил ей высокий балл, потому что в этой игре есть изюминка. У тех, кто подается на конкурс, есть проблема — они фокусируются на механике, но мало обращают внимание на интеграцию друзей игрока, плавный вход. Это наиболее слабое место у тех, кто выставляет игры на конкурс недоделанными, над этим нужно работать. Я думаю, в следующем турнире разработчикам нужно сосредоточиться на первых десяти минутах игры, как пользователь входит в игру, как он проводит время в ней. В ОК люди приходят за общением, и было бы классно его поддерживать в игре», – говорит Дмитрий Грыцовец, жюри, ведущий разработчик игровой платформы Одноклассников.

Games Cup 2019 стал продолжением прошлогоднего конкурса Одноклассников OK Instant Games Cup и проводился в рамках линейки IT чемпионатов Mail.ru Group. Компании-организаторы смогли не только привлечь новые игровые проекты, но и увеличить охват конкурса, расширить сообщество создателей мобильных HTML5-игр и сформировать единую экосистему для всех его участников. В 2019 году к турниру подключились VK, App2Top, GeekBrains и All Cups. Из-за большого интереса к турниру, организаторы планируют увеличить количество номинаций и призовой фонд.