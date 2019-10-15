Эксперты фонда «Обнаженные сердца» расскажут о негативных сторонах детских домов и интернатов для развития ребенка

17 октября в 10:00 в Москве состоится открытая пленарная сессия «Вопросы деинституциализациив России и мире», организованная Фондом помощи детям «Обнаженные сердца».

Международные и российские эксперты, а также основатель Фонда Наталья Водянова лично неоднократно подчеркивали, что если для взрослых людей, нуждающихся в социальном обслуживании и сопровождении, должна быть создана альтернатива проживанию в психоневрологическом интернате, то детям путь в подобные учреждения должен быть закрыт в принципе.

В работе пленарной сессии примут ведущие отечественные и мировые эксперты, занимающиеся вопросами социального сиротства, поддержкой детей, проживающих в стационарных учреждениях, сопровождением приемных и усыновленных детей, защитой прав людей, находящихся под опекой государственных учреждений. Они представят данные современных исследований о вреде проживания в системе группового ухода (доме ребенка, детском доме или доме-интернате) и расскажут о путях развития альтернативного ухода за детьми, оставшимися без попечения родителе. А также обсудят, какие еще шаги нам предстоит сделать для того, чтобы была пройдена критическая точка, после которой станет понятно, что учреждения в том виде, как они есть, больше существовать не будут, и им на смену придут формы жизнеустройства, отвечающие потребностям всех детей и взрослых в нашем обществе.

Пленарная сессия пройдет 17 октября в 10:00 в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» по адресу г. Москва, Ленинградский пр-т, д.31А, стр.1. Чтобы принять участие в ее работе сессии, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте.

Пленарная сессия будет включать две панельные дискуссии:

— На первой, посвященной теме международного опыта деинституциализации, выступят доктор наук, профессор кафедры педиатрии и неонатологии, ведущий мировой эксперт в области медицины усыновления и вопросов деинституциализации Дана Джонсон и Филипп Голдман, президент международной организации Maestral International, занимающейся вопросами сиротства.

— В работе дискуссионной панели «Деинституционализация в России — следующие шаги» будут участвовать лидеры отечественных неправительственных организаций: Анна Битова, Роман Дименштейн, Мария Островская, Елена Альшанская. Модератором выступит директор по программной деятельности и отношениям с донорами благотворительного фонда «КАФ» Юлия Ромащенко.

Кроме того, на панельной сессии будет представлен перевод на русский язык книги «Брошенные дети» («Romania’s Abandoned Children. Deprivation, Brain Development, and the Struggle forRecovery» издательства Гарвардского университета), выпущенной в нашей стране при поддержке Фонда «Обнаженные сердца».

Издание обобщает результаты двенадцатилетнего наблюдения за последствиями пребывания детей в социальных учреждениях Румынии, аналогичных российским домам ребёнка. По итогам исследования, проведенного по так называемому «золотому стандарту», авторы получили однозначный результат — перевод детей в семью помогает существенно улучшить развитие ребенка и преодолеть многие негативные последствия, возникшие в результате нахождения в учреждении постоянного пребывания.

Вывод исследования полностью совпадает с официальной позицией Фонда «Обнаженные сердца». Мы считаем, что с точки зрения возможностей реабилитации и социальной адаптации альтернативы инклюзии и проживанию в семье для несовершеннолетних с особенностями развития не существует.

Публикация книги «Брошенные дети» особенно важна именно сейчас, когда Наталья Водянова и другие лидеры общественного мнения в социальной сфере подписали открытое обращение к органам законодательной и исполнительной власти с призывом реформировать существующую систему ПНИ.

Позиция скептиков реформы учреждений часто сводится к следующему: «Услуги, которые вы хотите развивать для семей, чтобы дети могли туда вернуться и не попадать в учреждения, нужно сравнить с учреждениями и посмотреть, что эффективнее, и тогда можно решать, нужна ли нам деинституционализация». И книга «Брошенные дети» — это в том числе ответ на подобный запрос — серьезное лонгитюдное исследование, которое наглядно с медицинской точностью демонстрирует негативные последствия институционализации. Это должно стать еще одним весомым аргументом в пользу того, чтобы принять решение отказаться от учреждений уже сегодня, а не когда-то в будущем, когда все будут готовы, потому что дети — это не наше будущее, это наше настоящее, и каждый человек имеет право быть частью сообщества, а каждый ребенок имеет право на семью и оптимальные условия для роста и развития здесь и сейчас.

Книгу «Брошенные дети» можно будет бесплатно получить непосредственно на пленарной сессии 17 октября или скачав электронную версию на официальном сайте фонда «Обнаженные сердца».