Парень, облитый серной кислотой из мести, нашел свою любовь и женился

Криминальная хроника, увы, приучила нас к историям, когда девушкам, отвергнувшим неадекватных ухажеров, плескали в лицо кислотой. Жуткая месть из серии «не доставайся же ты никому». У Максима Н.* вышло иначе. Он сам получил порцию кислоты от неудачливого соперника.

«В глазах - белый туман»

- Я учился на железнодорожника, окончил институт с красным дипломом, поступил в аспирантуру и устроился на перспективную работу, - рассказывает «Комсомолке» Максим. - Мне тогда исполнилось 25 лет: казалось, все двери открыты. Но в один день моя жизнь круто изменилась.

3 июня 2009 года Максим торопился на работу. Парень выходил из подъезда, когда вдруг кто-то подбежал и плеснул ему в лицо серной кислотой.

- Жидкость попала в глаза, я сразу перестал видеть. В глазах - только белый туман. В тот момент я не чувствовал боли: как потом объяснили врачи, это был шок, - говорит Максим. - Мне удалось на ощупь добраться обратно до квартиры. К счастью, дома находился отец. Мы попытались смыть кислоту, потом отец за руку привел меня в больницу - она рядом. Из больницы меня направили в ожоговый центр...

Злость отверженного

Сразу же началось следствие.

- Выяснилось, что бывший парень девушки, с которой я некоторое время встречался, решил мне отомстить - за то, что она выбрала меня, а не его, - продолжает Максим. - Нанял отморозка, тот выследил меня и облил. Этот отвергнутый молодой человек, возможно, и не знал, что с той девушкой я уже не встречаюсь! А может, и знал, но все равно мстил. Полиция этого не смогла установить.

Я лежал в ожоговом центре. Повреждения были очень серьезные: химический ожог глаз, лица, шеи и туловища третьей степени...

- Бывшего парня девушки и исполнителя нашли быстро. Но, понимая, что за сговор более серьезная статья, исполнитель решил всю вину взять на себя, - объясняет Максим. - Против бывшего парня девушки не было прямых улик. Полиции он заявил, что попросил этого отморозка лишь об одном - узнать обо мне «побольше информации». В итоге перед судом предстал только исполнитель. Его приговорили к восьми годам колонии.

Знакомство в интернете

Девушка, из-за которой парень пострадал, пришла навестить Максима.

- Произошедшее ее шокировало, - вздыхает он. - Пару раз потом она ко мне приходила в больницу, возможно, чувствовала себя виноватой. Но я давно решил: нам с ней не по пути. И дело не в кислоте, мы просто были очень разными. И до этого страшного случая то сходились, то расставались... Еще перед нападением я зарегистрировался на сайте знакомств. С одной из девушек, Леной, у меня завязалась переписка. Лена была студенткой, училась на четвертом курсе. Мы договорились о свидании и впервые увиделись с ней за три дня до произошедшего. Планировали встретиться еще раз. Спустя несколько дней после нападения Лена позвонила, спросила, куда я пропал. Я спокойными голосом, как только мог, ответил, что лежу в больнице, мне плеснули в лицо серной кислотой. Лена не сразу поверила, что я не шучу.

На следующий день она пришла. Максим сидел с перевязанными глазами, раздувшимся, неестественно красным лицом.

- Лена, здравствуй. - Голос парня не подвел, а сердце сжалось. Как она? Не испугалась? Захочет ли еще раз увидеть его?

- Реакции Лены на мой внешний вид я не видел, но ее голос звучал спокойно. Это дало надежду, - вспоминает Максим. - Лена стала регулярно приходить ко мне в больницу. В то время о каких-то серьезных отношениях я не думал.

- Лена ухаживала за вами?

- В этом не было особой необходимости. Это делали родственники.

Так выглядел Максим после выписки из больницы. Фото: Личный архив

Боялся выйти из дома

- После возвращения домой психологически стало легче. Но из-за цвета лица мне не хотелось выходить из дома, - вспоминает Максим. - Зрение на одном глазу постепенно возвращалось, но кожа оставалась багровой. Врачи обнадежили, что в течение года краснота спадет.

Мне хотелось пригласить Лену на свидание, но я был уверен, что ей будет некомфортно появляться со мной в людных местах. Сказал ей об этом. Она ответила, что мой внешний вид ее не смущает. Это добавило мне уверенности.

Ожоги на шее и груди закрывала одежда, под темными очками я спрятал поврежденные веки и глаза. К тому же помогла необходимость посещать физиопроцедуры - я начал выходить из дома. И не так уж много людей обращали на меня внимание.

Первые наши встречи с Леной мы просто гуляли и разговаривали. Спустя некоторое время я понял, что люблю ее. Признаться мешали сомнения: смогу ли я восстановиться, как буду потом выглядеть? Конечно, я понимал, что вряд ли она стала бы так долго со мной встречаться просто так, но логика - это одно, а чувства - совсем другое...

Но через несколько месяцев я признался Лене, и она ответила взаимностью.

«Сколько операций? Сбился со счета»

- Работать в первый год после произошедшего я не мог, но через 6 - 8 месяцев начал подрабатывать в интернете, выполняя несложные задания. Подъем сил почувствовал где-то месяцев через восемь, когда краснота с лица сошла...

После года ожидания начались восстановительные операции. В первый год врачи смогли вернуть подвижность наиболее поврежденного глаза (было сращение с веком). На следующий год провели пластику верхних век, потом нижних. Эти операции делались по квоте от государства, бесплатно. Но проезд, питание, лекарства - за свой счет.

Я смог вернуться на работу, пусть и на неполный рабочий день.

Мы с Леной решили жить вместе. Началась новая жизнь. Мы были вместе, но я еще не делал Лене предложения. Хотелось дождаться более полного восстановления.

Наконец, в 2014 году влюбленные сыграли свадьбу.

- Ее родители приняли меня хорошо, они уважали выбор дочери и никак не влияли на него, - говорит Максим.

- Чем сейчас зарабатываете на жизнь?

- Лена работает торговым представителем, я - в фирме, которая тоже занимается торговлей. Поддержка Лены помогла мне перенести множество операций. Сколько точно их было, уже не помню. После десятой сбился со счета.

Р.S. Лечение не окончено. Недавно Максим перенес еще несколько пластических операций, чтобы убрать рубцы от ожогов, пересадку донорской роговицы...

- Около года пришлось ждать своей очереди. И вот свершилось: я снова увидел мир двумя глазами! Какие у меня планы? Нужна еще одна операция на глаз, - заканчивает Максим. - Если не будет осложнений, для восстановления потребуется примерно 250 - 300 тысяч рублей.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые читатели, если кто-то желает помочь Максиму завершить его восстановление, то вот его карта с реквизитами: 5547 5983 7957 0023 ("Промсвязьбанк").

*Максим просит не называть своей фамилии и города, в котором живет.

НАКАЗАНИЕ

Исполнитель покинул тюрьму

А что же стало с отморозком, который облил Максима кислотой?

После восьми лет заключения этим летом он вышел на свободу.

- Суд постановил выплатить мне материальный и моральный вред. Но платить этот негодяй изначально ничего не хотел, имущества у него не было, максимум, на что можно было рассчитывать, - вычеты из его зарплаты, и то если он будет работать в колонии, - объясняет Максим. - В итоге того, что мне перечислили по решению суда, не хватило бы ни на одну из многочисленных операций. По сей день он не выплатил и 10 процентов долга. И, похоже, не собирается.

Как сложилась судьба девушки, из-за которой он пострадал, и заказчика преступления, Максим не знает. Говорит, что даже не пытался интересоваться их жизнью...

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