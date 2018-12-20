Личная жизнь Элеоноры Кондратюк: Красавица, облитая кислотой, вышла замуж

Историю Элеоноры Кондратюк из Сочи помнят многие. 17-летняя школьница, уроженка Дагомыса, на конкурсе красоты «Мисс Сочи» в 1998 году получила третье место, приз зрительских симпатий и титул «Мисс Очарование».

Казалось, белокурую красавицу ждет головокружительное будущее. Но в 1999 году на девушку напали: какой-то отморозок подошел со спины, схватил за волосы и вылил ей в лицо банку с кислотой...

«Невыносимая боль»

Спустя 19 лет Элеонора написала книгу «Я выбрала жизнь». Вот как она рассказывает о пережитом тогда:

«Это была ни на что не похожая мучительная, никогда ранее не испытываемая мною, невыносимая, разъедающая жгучая боль! С каждой секундой она становилась все сильнее и сильнее, все глубже вонзаясь в тело. Находясь в состоянии шока, я почему-то побежала, не видя куда, и со всего размаха врезалась в какую-то бетонную шершавую стену... Как говорят мои доктора, при такой концентрации - 92% - серной кислоты, этого жидкого оружия, даже зимняя одежда не помогла бы. Капроновая маечка сгорела в доли секунды - капли стекающей горючей гадости, упавшие на капри, моментально разъедали их, сумка тлела, но именно ее широкая и очень плотная лямка приняла первый удар на себя, сохранив полоску кожи на плече невредимой... Кислота сначала попала на лоб, а затем уже расплывалась по лицу, шее, грудной клетке и рукам. Ощущение жидкой жвачки во рту объяснялось ожогом слизистой, так как несколько капель попали в рот, я получила ожог еще и трахеи, пищевода и желудка. Нужно ли говорить, какая невыносимая боль сопровождала это состояние, а все, что могли сделать врачи, - только вводить обезболивающие препараты, в остальном они были бессильны. Ежедневно осматривая меня, снова и снова они констатировали, что оперировать еще нельзя, необходимо ждать, когда закончится процесс разъедания, но шансов на выживание практически уже нет...»

Со временем состояние девушки только ухудшалось, ее стали одолевать кошмары, которые казались явью, она даже не понимала, что ослепла.

Элеонора последние 19 лет борется за свою жизнь и здоровье. Фото: Соцсети

Расправа за отказ

Позже выяснилось: то, что случилось с Элей, было жестокой расправой, которую заказал бандит, получивший от красавицы отказ (см. «Конкретно»). Но тогда девушке было не до того, чтобы думать о том, кто и почему на нее напал.

«Наступила фаза полного безразличия к себе, равнодушной отрешенности от окружающего мира, - признавалась в книге Элеонора. - Со мной что-то делали, куда-то перекладывали, но интересоваться - куда, зачем? - уже не было ни сил, ни желания».

Девушка 10 дней не могла самостоятельно есть. Вопрос стоял о сложной операции на желудке, но, к счастью, слизистая оболочка чудесным образом начала восстанавливаться. Врачи приступили к очищению ран, провели многочасовую операцию, во время которой у пациентки дважды останавливалось сердце. Наконец, доктора сказали родным: «Операция закончилась. Эту ночь Эля проведет на искусственном дыхании. Молитесь! Если сегодня она доживет до утра, то жить будет».

Элеонора выжила.

На снимке - кульминация присвоения титула Мисс Очарование в Сочи 98-го года.

«Методом проб и ошибок»

Все эти прошедшие 19 лет Элеонора Кондратюк боролась за жизнь и здоровье. Ей пересаживали кожу, восстанавливали волосы на голове, делали операции на глазах...

Элеонора стала профессиональным психологом и свою книгу писала в том числе как пособие для людей, попавших в беду. Все время лечения она вела дневник - наговаривала свои ощущения на диктофон. Писать не могла - ослепла. Когда же спустя несколько операций по пересадке донорской роговицы один глаз стал видеть, девушка начала писать сама...

Многие годы Элеонора жила как отшельница, не показываясь посторонним на глаза и боясь посмотреть на себя в зеркало. Лишь сейчас, перенеся около 200 операций, она вернулась к полноценной жизни.

- Я признательна за помощь, которую мне оказали, - сказала «КП» Элеонора по телефону.

Элеонора (справа) с подругами.

- Говорят, вы прячетесь от журналистов.

- Нет, просто сейчас я опять оказалась на операционном столе. Поэтому, можно сказать, снова отгородилась. Я вынуждена была уехать за границу. И сейчас остается риск потери зрения. Была такая травма, после которой в принципе не выживают, не восстанавливаются. Постоянно приходилось искать врачей, клиники, методы, процедуры. Методом проб и ошибок узнавать, что действует, а что неэффективно...

- Сейчас вы где находитесь?

- Я в Чехии на обследовании. Но пока единственный человек, который может мне помочь со зрением, - это профессор Рейнхард из Германии. Поэтому я провожу в Германии много времени.

- Читала, что вам подсаживали донорскую роговицу. Вы начали потихонечку видеть, но она не прижилась... И все же сейчас вы видите?

- Да, вижу, и это так прекрасно! Я это очень ценю, стараюсь замечать всю окружающую красоту.

- Ваша хорошая знакомая была поражена, когда вы в больнице, находясь между жизнью и смертью, просили ее передать оставшиеся лекарства тем, кто в них нуждается...

- Все мы люди. Помогая другим, ты помогаешь и себе - морально. Понимаешь свою полезность. Радостно, когда кому-то становится легче.

На конкурсе красоты «Мисс Сочи - 98» Элеонора стоит под номером 6.

«Муж - подарок за все страдания»

- Как у вас с личной жизнью?

- Все хорошо. Я недавно вышла замуж. Мой муж - это просто подарок судьбы за все мои страдания. Думаю, можно так расценивать. Он москвич, ученый, доктор биологических наук, генетик. Мы встретились в общей компании в Москве. Стали общаться, и... любовь. Сейчас он со мной, помогает мне, поддерживает.

- Супруг, наверное, хорошо понимает вашу борьбу за здоровье - он же, по сути, медик?

- Не совсем. Хотя медицинская составляющая в какой-то степени есть в его исследованиях. Он молекулярный биолог. Очень благородный человек, с большим сердцем и открытой душой. Я с ним очень счастлива. Имени мужа я не назову, извините. Он не публичный человек, не хочет внимания СМИ.

- Рады за вас!

- Спасибо большое!

Элеонора решилась на откровения лишь спустя 19 лет.

КОНКРЕТНО

«Ты будешь плакать кровавыми слезами»

Кто заказал красавицу? Известно, что этого человека зовут Рубен Григорян. Вот как пишет в книге Элеонора:

«Одним апрельским днем мне перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый, более чем двухметрового роста человек и, стесняясь, запинаясь, предложил познакомиться. Отрицательно помахав рукой, я обошла машину и никогда бы не вспомнила об этом, если бы спустя месяц не столкнулась с ним на промышленной выставке. Он снова напугал меня своим видом! Настойчиво шел за мной следом… Общие знакомые рассказали: об этом человеке сведений мало, пользуется он дурной славой - деньги добывает каким-то нечестным путем. Был женат, но жену в конце концов забрал от него под дулом пистолета ее отец. Истерик. Я попросила его больше на моем пути не встречаться и нигде не подстерегать.

После недолгого затишья этот Г. (в книге Элеонора не называет его имени. - Ред.) опять возник передо мной. Он вел себя истерично, с нарочитыми слезами, мольбами и просьбами, затем прибавились манипуляции - грозил, что покончит с собой, если я не обращу на него внимания. Я не давала ему никаких поводов...

Позже он решил перейти к угрозам: «Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь!»

«Может, обратиться в милицию?» - думала я, но останавливал рассказ знакомой. У нее были проблемы с мужем, и, когда она обратилась в органы внутренних дел, ей ответили: «Но он же вас еще не убил? А значит, и нет состава преступления, помочь ничем не можем».

Элеонора с докторами Алексеевым и Сарыгиным в Институте хирургии им. А. В. Вишневского спустя 19 лет.

Какая глупость! Нужно было обратиться хотя бы к друзьям за помощью, но мне не хотелось вовлекать людей в неприятную историю».

Для исполнения преступления Григорян за 1000 долларов на всех нанял помощников - Нубаряна и Восконяна, а также исполнителей заказа Адгура Гочуа и Романа Дбара. Сам уехал в Ярославль и руководил ими по телефону. На случай прослушки приказал называть себя Игорем, а все ключевые фразы закодировать. «Облить кислотой» звучало как «привезти мандарины».

Григоряна удалось задержать в 2000 году по характерным приметам: на голове у него был длинный шрам и протез вместо глаза, который он потерял во время бандитской разборки, за что получил прозвище Циклоп. Он сел в тюрьму на 11 лет и уже освободился. Его пособники Нубарян и Восконян, которые покупали кислоту и привозили исполнителей к месту преступления, получили 6 и 7 лет колонии соответственно. Один из исполнителей нападения, Дбара, был убит еще до суда, во время бандитских разборок. Опознали его труп по ожогам на лице (Эля пыталась сопротивляться, и несколько брызг кислоты достались и ему). Второго, Гочуа, приговорили к скандально малому сроку - всего 5 годам лишения свободы.

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