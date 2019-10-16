2019-10-16T08:24:26+03:00
Звезды

Литературную премию «Ясная поляна» получил роман о войне на Донбассе

Фавориту писательской гонки достался «суп с котом»
Сергей СЕЛЕДКИН
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Вручены награды литературной премии "Ясная поляна".Вручены награды литературной премии "Ясная поляна".
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Литературная премия «Ясная поляна» имела в этом году все шансы обратиться в премию «Ясный пень». Ещё до официального подведения итогов всем казалось абсолютно очевидным, что награждать будут Григория Служителя за хороший, но чересчур разрекламированный роман «Дни Савелия», написанный от лица кота.

«Напишу-ка я роман от лица коровы», «а я - от лица опоссума», - упражнялись в остроумии писатели. А во время церемонии объявления лауреатов некоторые даже повторили тост четырехлетней давности «за неожиданность».

(В 2015 году под «неожиданностью» понимали победу какого-нибудь романа, отличного от бестселлера Яхиной «Зулейха открывает глаза». Но тогда тост не сработал). Спустя годы неожиданность случилась. Роману о коте достался «суп с котом». Григорий Служитель обобрал не всю «Поляну», а только ее часть, получив приз зрительских симпатий.

А вот главная награда очень неожиданно досталась книге Сергея Самсонова «Держаться за землю», посвящённой вооружённому противостоянию на Донбассе.

Как отметил член жюри Владислав Отрошенко, книга вызывает противоречивые мнения, но в ней есть художественная правда.

Лауреата, которого уже сравнивают с автором «Тихого Дона» объявлял внук Шолохова Александр.

Как и следовало ожидать, решение жюри было встречено неоднозначно, а кто-то даже усмотрел перекличку «Ясной поляны» с «Нобелевкой». Если первая отметила Сергея Самсонова за роман о Донбассе, то вторая - наградила Петера Хандке, сказавшего поминальную речь на похоронах Милошевича.

Также премия отметила лучшую переводную книгу: «Искусство воскрешения» чилийского писателя Эрнана Ривьеры Летельера в переводе Дарьи Синицыной.

«Событием года» названа передача на телеканале «Культура» «Игра в бисер» и ее неизменный с 2011 года создатель Игорь Волгин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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