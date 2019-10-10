Нобелевская премия по литературе за 2019 год досталась Петеру Хандке
Австриец зарекомендовал себя как один из самых влиятельных послевоенных писателей Европы
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2019 году стал австрийский писатель Петер Хандке. Об этом стало известно в четверг, 10 октября.
Известно, что писатель родился в 1942 году в деревне Гриффен, а его дебютный роман "Die Hornissen" был опубликован в 1966 году.
"Выпустив огромное количество произведений в разных жанрах, лауреат Нобелевской премии по литературе Петер Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных послевоенных писателей Европы", - сообщается на странице премии в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU