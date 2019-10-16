Андрей Макаревич: Борщ бывает русский, украинский... Но - ни один из них не может быть «орудием пропаганды»

Британские СМИ выдали ещё одно «сенсационное открытие», - на сей раз «стратегически-кулинарное». Оказывается, русский народ покусился на самое святое и ... присвоил себе уникальное блюдо украинской кухни. И, более того, - даже само это заявление: мол, «борщ является блюдом русской кухни», можно рассматривать «как российскую военную пропаганду».

Вот о чем во вторник, 15 октября, глаголет «Би-би-си». При этом автор публикации особое внимание обращает на твит, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном якобы с МИД России. В посте, появившемся ещё в мае 2019-го, говорилось, что борщ - это одно из самых известных и любимых блюд русской кухни и ее символ, и приводился рецепт этого блюда.

Обо всем об этом в утреннем эфире Радио «Комсомольская правда» мы рассказали лидеру группы «Машины времени». Впрочем , вот полностью наш разговор...

- Андрей, привет!

- Привет, слушаю тебя, Саша.

- Может быть, вопрос тебе покажется дурацким. Он не совсем музыкальный, но он к тебе - как к ведущему «Смака» - от трудящихся. Скажи вот - может ли наш борщ, который и ты рекламировал тоже, рассказывал нам еще на телевидении, - быть «орудием пропаганды»?

- Понимаешь, в чем дело? При естественной доле узкоголовости и агрессии орудием пропаганды может быть все, что угодно. Вплоть до валенка.

А что касается борща, то существует масса его разновидностей. Есть борщ украинский, а есть борщ краснодарский, например. Это тоже борщ.

Они отличаются друг от друга. Но объединяет их разве только то, что они оба на мясе и имеют свеклу в составе своем.

И вообще я бы поменьше думал о пропаганде и побольше – о борще.

- Скажи, мне помнится, что ты украинский все-таки нам рекомендовал тогда в своей телепередаче?

- Ну, у меня была в гостях группа «Ундервуд», они же родом из Николаева.

Поэтому они рассказывали о блюде своего детства.

Если бы я показывал свой вариант, то он у меня вообще - авторский.

- Интересно... А - поточнее!

- Я туда добавляю массу вещей, за которые меня украинцы бы осудили, наверное. Да и краснодарцы – тоже.

- Например?

- Например, каперсы, оливки, дольки лимона. Чего я буду все свои секреты рассказывать?

- Хотя бы часть секретов ты рассказал.

- Вот уже рассказал, да.

- А вот самый грозный борщ какой у нас все-таки? Краснодарский, русский?

- А это - вопрос вкуса.

- Или - борщ Макаревича?

- Это вопрос вкуса. Всяк кулик свое болото хвалит.

- А Макаревич, я так понял, что он - как человек эпохи плюрализма, как разносторонний деятель - музыкант, художник и ведущий «Смака», он, в общем-то, ратует за все борщи мира?

- Ну, если уж мы будем кулинарные изделия считать орудием пропаганды, то мы далеко уехали.

- Понял. Это не мы будем считать. Это вот ВВС со ссылкой на разные дурацкие выводы… А мы не будем.

- А мы просто будем есть борщ.

- Да.

- Спасибо, Андрей. Извини за такие борщовые вопросы. Но это тоже важно.

- Не за что...

Андрей Макаревич - в утреннем эфире Радио «Комсомольская Правда»: «Борщ бывает русский, украинский... Но - ни один из них не может стать орудием пропаганды» 00:00 00:00

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