2019-10-16T16:24:45+03:00
Политика

Владимир Путин: Если нет настроя на работу с каждым человеком, значит вы не туда попали. Надо заняться другой работой

Президент потребовал решить проблемы всех пострадавших от паводка
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПрезидент Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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- Знаю, что работа идет, немало уже сделано, но из последней встречи с людьми также хорошо знаю, что и претензией много, - открыл Владимир Путин очередное совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. - Прежде всего хотелось бы услышать от вас ясных, конкретных докладов по существу. Предложу вообще нашу работу сегодня выстроить именно таким образом: не в общем и целом говорить о том, сколько пострадавших и сколько нам предстоит сделать, а конкретно – что уже сделано и чего предстоит сделать в ближайшее время. На цифрах просто показать, на цифрах!

Президент России трижды лично приезжал в пострадавшую от паводка Иркутскую область, несколько раз встречался с потерпевшими и продолжает держать ситуацию на личном контроле. Совещание в Ново-Огарево как раз и было призвано выявить недоделки и определить перспективы на приближающуюся зиму.

- Очень хотел бы от вас услышать, как осваиваются средства, полученные из федерального бюджета, - продолжил Путин. - Они немаленькие, и их объем постоянно увеличивается. Надеюсь, что не будет больше информации о том, что средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят.

Путин подчеркнул, что уже сейчас есть замечания к качеству восстановления школ и детсадом, других зданий. Что необходимо срочно определиться, где будет жить этой зимой каждый из потерявших свое жилье, как будут работать больницы, поликлиники, детские сады, школы, и как пострадавшие регионы пройдут осенне-зимний отопительный период.

- Конечно, в работе с людьми много вопросов всегда возникает, но если мы не будем работать с душой и сердцем, окончательного положительного результата не будет, - напомнил он требование, которое уже озвучивал всем участникам восстановления пострадавших территорий. - Знаю отношение на разных уровнях власти и управления к завышенным иногда, может быть, к каким-то, как коллеги считают, несправедливым требованиям к людям, которые, в общем, стараются выполнять свой долг. Но нужно иметь в виду, что мы имеем дело с людьми, которые в беду попали. Люди утратили, может быть, всё, что составляло их небольшие накопления за всю жизнь. И ясно, что они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком, значит, те, кто не могут так выстроить свою работу с людьми, не туда попали. Надо заняться другой работой.

Путин выступил на совещании по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке..«Если мы не будем работать с душой и сердцем, результатов не будет»

ИСТОЧНИК KP.RU

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