Из-за решения суда «Победа» поднимет цены на 40%

«Победа» аж на 40% поднимет цены на билеты с вылетом из зарубежный аэропортов. Давайте разберемся, откуда взялись эти цифры.

Во-первых, 40% от цены лоукостера - а «Победа» первый и единственный лоукостер в стране - это 25 евро или примерно 1800 рублей по нынешнему курсу. Не то чтобы очень дорого для человека, который может себе позволить отпуск за границей.

А во-вторых, наценка - идея не перевозчика. Дело в том, что год назад «Победа» ввела плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах. Печатает билеты на стойках где-нибудь в Берлине или Стамбуле не сама компания, а местная фирма-посредник, которая берет за эту работу деньги. Авиакомпания просто сделала эту плату заметной для пассажиров.

- Бесплатных услуг не бывает, бывают включенные в тариф по умолчанию для всех, - резонно заявляли тогда в «Победе».

Против оказалась транспортная прокуратура. Дело дошло до суда, который в конце концов определил, что сбор вне закона.

В «Победе» пожали плечами и решили включить те самые 25 евро сбора за регистрацию в стоимость билета.

Только вот по прежнему - незаконному, как оказалось, - порядку пассажир мог сэкономить, зарегистрировавшись на сайте авиакомпании. Это абсолютно бесплатно. Более того, при покупке билета на сайте, на бланке и везде, где только можно, «Победа» честно предупреждает, что на стойке регистрации в Милане или Барселоне с вас потребуют денег, а в Интернете нет.

По данным компании, больше 90% пассажиров разумно выбирали бесплатный вариант. Теперь платить будут все. Независимо от того, зарегистрировался ли он в аэропорту или на сайте.