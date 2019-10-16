Полиция будет выносить предостережение

Президент подписал поправки в закон "О полиции", которые наделяют сотрудников МВД правом выносить гражданам и организация предостережения о недопустимости действий или бездействия, которые создают условия для совершения преступлений или правонарушений.

Таким правом уже пользуются прокуроры, рассылая, например, предостережения организациям, не исполняющим трудовой кодекс или не выплачивающим зарплаты. Если организация не выполняет в срок требования прокуратуры, возбуждается уголовное дело.

Или вот вы ежедневно просите безработного соседа не курить на лестничной клетке, а написать на него заявление, чтобы оштрафовали по факту его работающую жену и детей не хотите - жалко. Тогда вы просите участкового, чтобы он сделал вашему соседу предостережение. Оно пишется на официальном бланке, где указывается, что при повторной жалобе будет привлечение к административной ответственности, придется платить штраф.

Вот такая получается мягкая сила.

Это по-любому лучше, чем сразу штрафы или даже СИЗО. Многие наверняка задумаются, исправятся...