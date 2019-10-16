Президент подписал закон, дающий право полицейским объявлять предостережения

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-16T16:44:57+03:00

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Полицейские получили право выносить гражданам предостережения. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В документе сказано, что предостережения могут касаться как административных правонарушений, так и преступлений, указанных в уголовном кодексе. Кроме того предостережения обязательны к исполнению.

Полицейские будут обязаны сначала объяснить, что действия человека нарушают какой-либо закон. Что касается перечня лиц, которым дано право объявлять предостережения, то их определит МВД, также на ведомство возложено обязательство определить порядок вручения или объявления.

С подобным предложением ранее выступали депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект разработали в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Авторы проекта закона пояснили, что сотрудники МВД и ФСБ ответственны в том числе и за профилактику правонарушений. В этой связи предложено наделить их правом объявлять предупреждение о "недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

ИСТОЧНИК KP.RU