Игорь Ашманов: Специалисты давно предупреждали, что любое производство можно остановить из-за рубежа

"КП" попросила прокомментировать скандал с отключением австрийской компанией через спутник компрессорных станций "Газпрома" Игоря Ашманова, одного из главных российских экспертов в сфере информационных технологий.

- Да, люди, которые голову не включают, они потом очень удивляются, у них очень много новостей. Специалистам это давно было понятно - отключают не один "Газпром", таких случаев и в других местах полно. Выводы из этого должны делать не "газпромы", и не другие компании, у которых производством управляют западные системы. Они должны осознать, что у них высокий риск, но выбор у них какой?

Сейчас почти все системы автоматизированного управления производственными процессами у нас западные. Если в области интернет-проектов больше половины отечественные, в области офисного софта - 20 процентов нашего, то в этой области и одного процента российского нет. Там 99 процентов западные. Они сейчас все облачные, то есть работающие при наличии лицензии, доступа в интернет и может быть выключена удаленно. Это касается любого современного автомобиля, который имеет в себе сим-карту навсегда оплаченную, и может быть в любой момент отключен дистанционно.

Обывателям более понятно, что авто, которое ты купил за свои 6 миллионов рублей, в реальности подчиняется кому-то еще. Когда много лет назад мы говорили, что смартфоны - устройства для слежки, которое вам за ваши деньги дали подержать. А на самом деле оно куда-то там и информацию отсылает, и фотографии делает, когда лежит на столе, и слушает хорошо. Все смеялись, а через полгода грянул побег Сноудена, который рассказал все то же самое, но изнутри.

Наши компании должны бы сейчас пойти, закупить отечественные системы, но их просто нет. И выводы должны делать не они, а те, кто планирует бюджетирование цифровой экономики. Надо на уровне минсвязи, вице-премьера понять, что проблема острая и надо прыжками ее решать. Даже если бы сейчас были великолепные системы управления технологическими процессами, замена их на реальных производствах заняла бы годы.