После публикации в «Комсомолке» писателю согласились вернуть деньги за дом

В начале октября «Комсомолка» рассказала о нескольких жителях Калужской, Тульской и Московской областей, которые, похоже, стали жертвами очередной строительной «пирамиды: доверившись предпринимателю из Калуги Максиму Тихонову, они остались и без денег, и обещанных им домов. При этом перспективы судебных тяжб по возвращению средств были весьма туманны: формально у него почти нет никакого имущества, а потому и описывать в счет долга приставам нечего...

Но лед, кажется, тронулся. Как сообщил один из пострадавших, писатель Николай Андреев, которому Тихонов задолжал 450 тысяч рублей, после нашей публикации предприниматель вдруг объявился и предложил заключить с ним мировое соглашение, по которому хоть и не сразу, но обязуется вернуть всю сумму.

Максим Тихонов, предприимчивый домостроитель. Своих клиентов он в основном кормит завтраками.Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- По соглашению, Тихонов обязался вернуть в рассрочку всю сумму, плюс проценты за пользование моими деньгами – набежало около 40 тысяч, - сообщил он. - 100 тысяч он вернул сразу, а оставшуюся сумму – ежемесячно по 50 тысяч. Это, конечно, меня не особо устраивает, но учитывая, что он «кинул» по крайней мере ещё 8 человек, вариант можно считать приемлемым. Да, есть опасность, что он не будет делать ежемесячно переводы на мой счёт, но в мировом соглашении прописаны меры наказания. Очень помог мне юрист Андрей Варламов из Санкт-Петербурга, он виртуозно выстраивал тактику и стратегию действий. Благодарен «Комсомольской правде», которая дала большой материал о моей беде – думаю, публикация сыграла значительную роль.

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