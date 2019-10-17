Мария Захарова — о выдворенных из-под Северодвинска американцах: «С электрички их никто не снимал и не арестовывал»

На еженедельном брифинге спикер МИД РФ Мария Захарова затронула историю с тремя американскими дипломатами, которых выдворили с закрытой территории Северодвинска два дня назад.

— К интереснейшей теме — географии в исполнении американских дипломатов. Трое сотрудников военного атташата посольства США (у нас есть их имена, но оставим их пока для себя) запросили в Минобороны России разрешение для проезда в Архангельск. И таковое получили. Но не куда-то дальше, не в сторону, а именно в Архангельск, — сообщила Захарова.

— Вместо этого, — продолжила спикер МИД РФ, — они арендовали автомобиль с российскими номерами (в аналогичных поездках, кстати, зарубежные дипломаты нередко нарушают правила дорожного движения). 14 октября прибыли в Северодвинск. Там сели на электричку и попытались проехать к ряду военно-стратегических объектов.

На станции троицу остановил патруль, проверил документы, объяснил им, что здесь находиться без разрешения нельзя. И предложил той же электричкой отбыть назад. Никто их не задерживал. Насколько нам известно, они отправились в сторону Москвы, наверно, уже приехали.

Наличие зон, закрытых для иностранцев, — нормальная практика для разных стран, включая США, и действует для наших и американских дипломатов на взаимной основе со времён холодной войны — замечу, по настоянию Вашингтона.

Почему американские партнёры не прибегают к нотификации [заблаговременным официальным запросам на посещение закрытых зон]? Вопрос открытый. Это лёгкое шулерство (когда посольство «выражают озабоченность происходящим с его сотрудниками», но при этом не рассказывают всю правду) становится навязчивым. Надо тут что-то подправить, — подчеркнула Захарова.