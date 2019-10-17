Долги по взносам за дачи будут списывать без спроса

Поправки в Гражданский процессуальный кодекс, вступившие в силу, сделают проще жизнь председателей дачных товариществ. Теперь им не нужно будет судиться с огородниками, которые зажимают членские взносы. Деньги спишут у них прямо с карты.

Правда, наведаться в суд все-таки придется. Только это будет мировой суд.

Разница огромна. Не нужно вызывать стороны, выслушивать их доводы. Вместо этого судья изучает документы и выносит решение. Если дачнику положено платить взносы, постановят, чтобы он их уплатил. С решением мирового судьи председатель пойдет в банк, который спишет долг со счета или карты злостного неплательщика.

- Сейчас чуть ли не половина всей моей работы — это бегать за должниками, уговаривать их оплатить взносы, - рассказал «КП» председатель одного из СНТ в Саратовской области Олег Овчаренко. - Есть такие, кто не платит принципиально, кого-то просто не поймаешь — он приезжает раз в месяц шашлыки пожарить. А по каждому такому должнику в суд не пойдешь, слишком много времени нужно, услуги юриста опять же. Так что к такой мере прибегаем только в крайних случаях, когда платежи не идут годами.

Не удивительно, что в таких ситуациях у дачников не хватает денег то на новую дорогу, то на охрану.

Правда, эксперты предупреждают о несовершенствах нового механизма.

- Подобные решение мирового судьи оформляются в виде судебного приказа — это относительно новая для нас форма. Проблема в том, что ответчик может вообще не знать, что против него ведется разбирательство или уже есть приказ списать деньги, - говорит юрист Юрий Граневский.

Правда, судья обязан отправить копию своего приказа должнику, а тому дается 10 дней, чтобы решение оспорить. Но человек может быть в отъезде или просто не жить по адресу прописки. Так что, вероятно, многих ждут неприятные сюрпризы в виде внезапных списаний с карты.

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