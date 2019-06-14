Шесть соток уходят в прошлое: почему дачи вдруг перестали покупать

Дом через дорогу от нашей дачи уже два года стоит пустой. Хозяин умер, хозяйке ездить на перекладных тяжело, сын проводить выходные здесь не хочет. Продать дачу никак не получается - желающих нет. Хотя еще лет пять назад такие предложения расхватывались - прикупали соседний участок с готовым домом для родственников или сватали знакомым.

Участок с домом напротив тоже потихоньку зарастает бурьяном. Там уже сменилось три поколения собственников. Поколение внуков хозяйничать не рвется - с тех пор как стали наследниками, на даче не появлялись ни разу. Говорят, у новых владельцев возникли проблемы с документами. И дача оказалась в роли чемодана без ручки. Вроде как денег стоит - и немалых: 40-километровая зона от МКАД, некогда популярный запад области. Но самим не нужна, а чтобы продать, нужно дополнительно вложиться в юридические разборки. А на них денег нет.

Такие дома сейчас есть почти на каждой линии. И не только какие-то там щитовые сарайчики. Хорошие, двухэтажные, в некоторых вполне можно жить зимой. Плакатики «Продам» на большинстве висят еще с прошлого сезона...

- Мама, папа! Посмотрите, какая тут ягодка! А давайте ничего не будем продавать!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЦЕНЫ УПАЛИ, НАЛОГИ ВЫРОСЛИ

Недавно федеральный портал «Мир квартир» опубликовал статистику: за год в среднем по стране дачи подешевели на 8%. Есть регионы, где падение цен гораздо больше этой средней температуры по больнице. И это далеко не те места, где никакая недвижимость никому никогда не была нужна даже даром. В соседней с Московской Владимирской области средняя цена предложения упала почти на 17%, в Рязанской - на 9%. Аналитики «Мира квартир» говорят об отсутствии спроса.

В Подмосковье ситуация не столь однозначна. Одни аналитические центры объявляют о снижении цен, другие - даже о некотором росте. Но все тоже единодушно констатируют: со спросом плохо. Тут есть закавыка, которую сами же риэлторы объясняют так. Статистика учитывает цены, по которым владельцы хотели бы продать свою недвижимость, но некоторые объявления висят уже с прошлого, а то и позапрошлого года.

На деле же, как сообщили «КП» в компании «МИЭЛЬ - Сеть офисов недвижимости», основной спрос - на дома стоимостью до 3 млн рублей. И это при условии, что дача будет находиться не далее 50 км от МКАД. В «Инком-Недвижимости» говорят о потолке вообще в 1,5 млн - тогда люди готовы что-то купить и в дальнем Подмосковье.

Цены же, по которым владельцы подмосковных дач готовы с ними расстаться, в среднем - от 2 до 9,5 млн рублей (элитную недвижимость в расчет не берем). Все ж помнят, сколько их фазенда стоила еще лет пять назад. А еще все смотрят в платежки от налоговой, где указана кадастровая стоимость их земли и строений, исходя из которой надо платить за дачу налоги. Только участок (не считая дома) под нашей дачей, согласно этим данным, государство оценивает почти в 2 миллиона рублей. А вы говорите, 1,5 - 3 миллиона за все?!!

ЛУЧШЕ ПОЕДЕМ В КРЫМ

По просьбе «КП» в «МИЭЛЕ» рассчитали, сколько времени за те деньги, которые сейчас нужны на покупку среднестатистической подмосковной дачи, можно аналогичную дачу арендовать (см. графику). Получилось - от 12 до 20 лет (в зависимости от уровня товарищества или поселка, природы, достопримечательностей, инфраструктуры поблизости). Это если снимать дом на весь сезон: пять месяцев, с мая по сентябрь. Выходит, что финансового смысла покупать второй дом - почти никакого. Тем более что роста цен на такую недвижимость, исходя из нынешней экономической ситуации, в видимом будущем никто уже не обещает. Что очень ложится на философию так называемого поколения миллениалов (это те, кто вступил во взрослую жизнь в 2000-е).

Зачем привязывать себя к лишней недвижимости, когда можно иметь свободу выбора: захочу - сниму домик в Подмосковье, захочу - в Крыму.

Но дело не только в молодежной философии.

- Я вот смотрю на наше товарищество - в воскресенье только на каждом третьем участке были люди. В конкретном дачном товариществе, по моим наблюдениям, посещаемость в выходные снизилась как минимум вдвое, - делится наблюдениями с корреспондентом «КП» руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. - Есть такая тенденция, интерес к подобному времяпровождению падает. Да и вообще к садовым товариществам.

Сам «главный московский дачник», как многие в шутку называют Туманова, говорит, что сейчас бы дом в садовом товариществе покупать не стал. Если хочется жить на свежем воздухе и со своим огородом, предпочел бы домик в деревне.

- Садовое товарищество - это, во-первых, коммунальная квартира со всеми вытекающими проблемами и скандалами по каждому поводу, - объясняет Туманов. - Во-вторых, СНТ - это дороже. В деревне государство берет на себя какие-то обязанности. Содержание дорог, уличных фонарей, частично - потери в электросети и т. п. А в садовом товариществе - все на дачнике. Поэтому по совокупности он платит больше, чем деревенский житель.

Ну и в области законодательной и правоприменительной… Деревня - населенный пункт, там хоть какие-то российские законы действуют. А СНТ - территория полной анархии.

БЫЛА ФАЗЕНДА - СТАЛА МИНИ-ГОСТИНИЦА

Эксперты констатируют: изменения в законодательстве за последние годы убили дачу и садовые «шесть соток» в их прежнем, привычном с советских времен виде. Как источник дармовых зелени-овощей в таких областях, как Московская, они совершенно потеряли смысл. С появлением налога по кадастровой стоимости (по идее она должна быть приближена к рыночной, но зачастую сейчас ее даже превосходит) дачные овощи стали ну совсем не дармовыми. А еще ведь затраты на всякие оформления-переоформления, взносы в самом товариществе да и просто на бензин… Итог: если в прежние кризисы спрос на самые дешевые участки возрастал (картошку посадим и прокормимся!), то сейчас - ничего подобного.

- Дача также всегда была возможностью дешевого сезонного досуга, - утверждает генеральный директор портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. - Но в связи с дачными реформами серьезно увеличилась стоимость содержания этой недвижимости. К тому же такую форму досуга предпочитает по большей части старшее и среднее поколение. Молодежь все чаще вообще выбирает другие виды отдыха.

Что дальше?

- Безусловно, дачи, садовые товарищества не отомрут совсем. Но будут во что-то трансформироваться, - считает Андрей Туманов. - Вот я смотрю вокруг. Кто-то кур и кроликов держит. Кто-то переехал в СНТ постоянно жить. Есть товарищества, где более оборотистые члены скупили по 5 - 10 участков и наладили что-то вроде фермерских хозяйств. Что-то появляется типа дачных гостиниц - можно арендовать на несколько дней. Или вот у меня через два участка люди поставили клетки и разводят собак - мини-питомник такой. Конечно, большая часть этой деятельности не совсем законна. Но я ж говорю, садовые товарищества - территория анархии.

ВОПРОС ДНЯ

А вы готовы отказаться от дачи?

Надежда ЛЫЧАГИНА, председатель дачного товарищества в Подмосковье:

- У меня с мужем общий стаж работы на государство - сто лет, и мы заработали себе на старости свежим воздухом подышать. Надо просто дать людям возможность жить на даче. А налоговая обкладывает все: колодцы, сараи. Но от дачи не откажемся.

Андрей ТУМАНОВ, руководитель общественной организации «Садоводы России»:

- Я бы отказался от дачи, если бы мне предложили домик в деревне, все-таки лучше не 6 соток, а минимум гектарчик. Хотя проблема немного надуманная, просто дачников риэлторы пугают.

А вы готовы отказаться от дачи?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег СИРОТА, фермер, сыровар:

- Ездить каждые выходные на дачу и стоять в пробках - это не мое. Я решил создать себе рабочее место за городом, построив ферму и сыроварню. А вот мои родители-пенсионеры смогли переехать на дачу. Они говорят, что теперь началась нормальная жизнь без душного города.

Андрей БУКИН, финансовый менеджер:

- Готов отказаться от дачи, если будет другой вариант отдыха. Свой домик с небольшой полянкой, но где не надо косить траву и чинить забор.

Роман ПЛЮТА, председатель общественной организации «Православный союз»:

- Русскому человеку от дачи отказаться нереально! Наш человек, если утратит связь с землей, он перестанет быть русским! От дачи не откажемся ни при каких условиях. Будем платить, но дачу не бросим!

Наталья АНДРОСЕНКО, мать четверых детей:

- Пришлось отказаться. Надо было платить кредит 18 тысяч в месяц за огрызок участка, где я выросла, но по факту я не могу им пользоваться из-за тяжбы с соседом.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий «Программы максимум»:

- Не готов жить без дачи. В городе дышать нечем. Налоги пока не катастрофические. Полстраны не стоит на кадастровом учете. Алле, чиновники, зарегистрируйте землю - будете больше налогов получать. Тогда не надо будет повышать налоги.

Алла, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Родители превратили дачу в огород. Заставили домик ненужными вещами. Бываем там редко - только на шашлыки.