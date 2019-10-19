Развод опять отложили: Британский парламент никак не дает зеленый свет брекситу

«Историческим днем» называют субботу 19 октября лондонские газеты. Ведь в Вестминстере решался вопрос вопросов: выйдет ли, наконец, страна из ЕС? Жители Альбиона еще в июне 2016 года проголосовали за «развод», однако он до сих пор так и не состоялся. Из-за злополучного брексита ушли в отставку два премьер-министра – Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй, а третий – Борис Джонсон, занявший совсем недавно высокое кресло, пригрозил, что если Британия не покинет Европейский союз не позже 31 октября, то он умрет в канаве. В минувший четверг лидеры ЕС не дали ему умереть, поддержав на саммите в Брюсселе соглашение о брексите. Однако это отнюдь привело к окончанию политической агонии в Соединенном королевстве.

Информация для зарубежных журналистов пришла на мою электронную почту за два дня до заседания в парламенте. Сообщалось об открытии 19 октября пресс - центра в здании Вестминстера. Чтобы такое происходило на Британских островах в субботу! Последний раз в этот день парламентарии собирались в 1982 году, когда обсуждалось начало войны за Фолклендские острова.

В пресс - центре и, тем более, на пресс- галерее, было не протолкнутся. Накаленность обстановки многократно усилилась, когда депутаты начали произносить спичи. Лидер главной оппозиционной партии – лейбористской - Джереми Корбин рвал и метал. Он назвал соглашение, которое предлагает Джонсон, «худшей сделкой в истории». Ему вторили многие другие парламентарии, в том числе из Шотландской националистической партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (она, между прочим, входит в правящую коалицию).

Премьер-министр яростно и достаточно аргументированно возражал, однако его доводы постоянно прерывались смехом, выкриками и даже оскорблениями.

Бурная реакция была и за стенами Вестминстера. Там собрались тысячи людей. Тем более погода благоприятствовала демонстрациям: солнце, 15 градусов тепла… Настроение у митингующих самое разное. Кто-то соглашается с планом Бориса Джонсона, кто-то ратует за новый референдум или внеочередные выборы. Но, пожалуй, чаще всего раздается такое же эмоциональное высказывание, как то, что я услышал от 43-летнего инженера Джеймса Галлахера: «Сколько можно, пора, наконец, найти выход!»

В субботу это не случилось. Парламентарии решили продолжить обсуждение плана Джонсона 21 октября. В то же время они одобрили поправку об отсрочке выхода королевства из ЕС, даже если будет принято соглашение по брекситу. За проголосовали 322 депутата, против 306.

Правда, глава кабинета министров заявил, что не будет вести переговоры с лидерами ЕС о переносе сроков. Что же дальше? На этот вопрос сегодня за Ла-Маншем не могут ответить.