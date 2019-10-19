"Пестрые тапочки и пейзажи": Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Журналистка из Финляндии Йенни Йесканен поделилась впечатлениями от российского плацкарта. Дело в том, что на днях девушка путешествовала на поезде из Санкт-Петербурга до Мурманска. Финку, в первую очередь, поразил внешний вид попутчиков.

- Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга, - с изумлением отметила Йесканен в своей колонке в газете Helsingin Sanomat.

Так, российский плацкарт напомнил девушке хостел, так как мужчины и женщины едут вместе.

Финка очень переживала, что во время поездки будет очень шумно или была уверена, что окажется среди выпивающих попутчиков. Однако "соседи" ее приятно удивили.

- Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары, - довольно заявила девушка.

Йенни также отметила тот факт, что русские перед долгой поездкой любят запасаться продовольствием.

- Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, - указала журналистка в своей статье.

Финку также немало поразили пейзажи за окном поезда.

- Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. <...> Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно, - восхищенно отметила журналистка.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России появятся плацкартные вагоны без боковых полок. Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением.