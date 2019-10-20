2019-10-20T12:44:03+03:00
Экономика

Возможности особых экономических и промышленных зон будут в центре внимания на форуме Россия-Африка

Участники дискуссии оценят условия создания инфраструктурных «точек входа» – льготные режимы особых территорий, на которых производят конкурентоспособную продукцию
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Современные производственные цепочки видоизменяютсяСовременные производственные цепочки видоизменяются
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Поиск новых форматов сотрудничества между Россией и Африкой является одной из ключевых задач предстоящего Экономического форума в Сочи. В центре внимания – возможности экономических зон и потенциал их развития на примере Российской промышленной зоны в Египте.

Современные производственные цепочки видоизменяются: производство становится ближе к конечным потребителям, сокращаются логистические и технологические издержки, меняется социальная составляющая проектов, что помогает развиваться локальным экономикам. Эти и другие вопросы эксперты Форума обсудят 23 октября на дискуссионной панели «Россия – Африка: новые форматы сотрудничества. Возможности особых экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте».

Участникам предстоит оценить условия создания инфраструктурных «точек входа» – льготные режимы особых (свободных) экономических зон, в которых производят конкурентоспособную, качественную высокотехнологичную продукцию, имеющую преимущества при выходе на местные рынки.

В Египте, на площадке «Восточный Порт-Саид» экономической зоны Суэцкого канала, сегодня создается Российская промышленная зона (РПЗ) – уникальный проект, в котором участвуют правительства, государственные институты развития и представители бизнеса. Сегодня рамочные соглашения заключены с 25 компаниями-резидентами, среди которых производители биохимии и удобрений, строительных материалов и металлоконструкций, композитных материалов, сельскохозяйственной техники, электротехнического и нефтегазового оборудования, портовой оснастки и др.

Производственный комплекс площадью 525 га будет развертываться поэтапно, позволяя российским экспортерам и поставщикам локализовать мощности вблизи перспективных рынков стран Ближнего Востока и Африки. Резиденты смогут воспользоваться современной инженерной и коммунальной инфраструктурой, сделать выбор между базовой площадкой для проектирования собственной застройки и готовыми к обустройству производственными корпусами. Для компаний будут действовать льготы и преференции, связанные с налогообложением, таможенными пошлинами на экспорт и импорт, затратами на персонал и оплатой прохождения Суэцкого канала. Предусмотрена возможность 100%-ной репатриации полученной выручки, при этом не будет требований, касающихся наличия египетского партнера.

Модератором сессии о новых форматах сотрудничества и создании РПЗ в Египте выступит руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей Бобровский. В дискуссии примут участие: председатель экономической зоны Суэцкого канала (SCZone) Ехия Заки, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Орама, генеральный директор RussianIndustriesOverseasEgypt Илья Помигалов, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев, председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов.

«Африка сегодня крайне интересна производителям и поставщикам российской сельскохозяйственной и специальной техники, компаниям по обслуживанию и модернизации электростанций, по нефтедобыче и транспортировке нефти, по обустройству объектов химической и горнорудной промышленности, – отмечает генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. – Мы приветствуем создание в Египте Российской промзоны, которая входит в национальный проект „Международная кооперация и экспорт“, – РПЗ ускорит темпы роста российского экспорта. Сегодня, накануне старта строительства промышленной зоны, Российский экспортный центр проводит финальные согласования с египетскими партнерами. И если нацпроект предполагает начало производства в РПЗ в 2024 году, то мы знаем о планах первых резидентов начать его в 2022 году. РЭЦ всесторонне участвует в расширении кооперации России и Африки, формирует удобный инструментарий поддержки экспорта, поддерживает совместные инициативы, создает специальные экспортные маршруты. Мы видим впереди исключительные возможности, которые способны реализовать Россия и Африка».

Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоятся 23–24 октября в Сочи, на площадке Парка науки и искусства «Сириус». Организатор мероприятий – Фонд Росконгресс; соорганизаторы Экономического форума Россия – Африка – АО «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.

С расширенной версией программы Экономического форума Россия – Африка можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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