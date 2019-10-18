На Юле появилось объявление о продаже кастомизированного самосвала за 75 миллионов рублей

На российском сервисе бесплатных объявлений "Юла" появилось объявление о продаже необычного кастомизированного самосвала за 75 миллионов рублей!

Сообщается, что "железного титана" грузоподъемностью в 90 тонн ранее расписали специально для фестиваля «Wargaming Fest: День танкиста» в Минске, который прошел 15 сентября этого года. Макет “камуфляжа” для БелАЗа создали талантливые дизайнеры компании Wargaming. А воплотили его в реальность художники из команды TAKTAK crew и сотрудники БелАЗ.

За 80 часов работы удалось покрасить весь самосвал. Итого, на его покраску ушло 160 баллонов краски, 11 рулонов малярных лент, примерно 100 квадратных метров укрывочной пленки, 30 погонных метров бумаги.

Основой яркого дизайна самосвала стали разноцветные стрелки Фото: Сервис бесплатных объявлений "Юла"

Основой яркого дизайна стали разноцветные стрелки. Подобные стрелки используются в качестве условных обозначений на армейских штабных картах. А цвета – красный, желтый, синий и бирюзовый – по задумке авторов, должны сделать БелАЗ заметным в условиях карьера, в котором ему предстоит работать.

По последним данным, необычный самосвал находится на территории Белоруссии. Если найдется покупатель этой чудо-машины, то представители компании помогут доставить его в любую точку России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России автомобили с пробегом будут продаваться на аукционах. Минпромторг намерен существенно изменить рынок продаж подержанных машин.