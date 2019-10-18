Елизавета Туктамышева выступит раньше ученицы Тутберидзе Щербаковой на Skate America

В ночь с пятницы на субботу в Лас-Вегасе стартует первый этап серии Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Последними на лед вечером 18 октября, когда в Москве уже будет 7 часов утра субботы 19 числа, выйдут девушки. Это - одно из главных шоу на Skate America.

Год назад на турнире в Канаде неожиданно для всех победу одержала Елизавета Туктамышева, которая обошла Евгению Медведеву. А теперь же все ждут, как же себя проявит юная ученица Этери Тутберидзе - выигравшая в 14 лет чемпионат России у всех наших топ-звезд Анна Щербакова.

Стали известны результаты жеребьевки фигуристок, которая определила выход на лед спортсменок в короткой программе. Итак, Аня появится последней в первой разминке под шестым номером, и это произойдет в 7:40 утра 19 октября по московскому времени. После чего - будет перерыв на заливку льда и затем сразу же за ней появится Елизавета Туктамышева.

Третья россиянка Станислава Константинова будет катать свою короткую программу последней. У нее - 12-й стартовый номер и она выйдет на лед в 8:26 по московскому времени.

При этом, между Туктамышевой и Константиновой есть три топ-фигуристки. Каждая из них может показать неплохое катание и получить высокие баллы. Это - кореянка Ен Су Лим (8:00), американка Брэйди Теннелл (8:13) и японка Каори Сакамото (8:20).

По итогам короткой программы фигуристки получат первые баллы сезона. Затем же их ждет произвольная программа. Она запланирована у женщин на следующий день. С учетом разницы в часовых поясах это произойдет в 7:00 воскресенья 20 октября.

Напомним, что ранее в этом году уже встречались между собой на одном из предсезонных турниров серии "Челленджер" Елизавета и Аня. И тогда ученица Этери Тутберидзе оказалась сильнее Туктамышевой - победа была за Щербаковой.