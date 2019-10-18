Большой цирк «Спартака»

Вообще-то, это «Формулу-1» называют «Большим цирком». За то, что машины, пилоты, грузовики с оборудование и прочее-прочее перелетают в полном составе и «делают шоу».

Самому популярному клубу страны никуда ездить не надо. С 2003 года, когда команду покинул ее последний общепринятый бог Олег Романцев, тренеры менялись 19 (!) раз, с учетом исполняющих обязанности и повторных назначений. Кто-то проваливался, кого-то снимали из-за открытых выступлений игроков, кого-то внаглую плавила команда, кто-то не сработался с руководством, кто-то играл слишком скучно, а кто-то чересчур весело...

Олега Кононова сожрали болельщики. Да, результаты не могли нравится трибунам, но летом клуб зачем-то скопом продал всех своих звезд, и новую команду Кононов строил буквально на ходу. Под совершенно хамские, гадкие, подлые крики стадиона. Когда воспитанного человека, профессионала, крыло быдло с VIP-трибун, не стесняясь ни выражений, ни детей с женщинами, стыдно было за весь наш футбол. Кононов ушел - оплеванный, униженный, оскорбленный. И ему хочется пожать руку за то, что у него не было нервного срыва. По крайней мере на людях. И пусть он забудет этот год в «Спартаке» как страшный сон и вернется в профессию.

Новому тренеру красно-белых Доменико Тедеско 34 года. Он младше даже некоторых игроков. Родился в Италии, но жил и работал в Германии. Спокойный, умный, с отличными рекомендациями и вполне приличным для своих лет послужным списком.

Но в «Спартак» за все эти годы не приходил ни один проходимец. Абсолютно все - заслуженные, умные, с послужным списком. Только Массимо Каррера до этого не работал главным, но зато был вторым там, где вторым быть не стыдно - помогал Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии.

Но ни заслуги, ни опыт, ни умения, ни таланты удержаться в «Спартаке» не помогают. Что это? Заклятие клуба? Черная метка? Венец безбрачия? Прямая дорога к якутским шаманам и в «Битву экстрасенсов»? Коллективный молебен и окропление святой водой?

Если отделить факты от эмоций, а этот трюк «Спартаку» с каждым годом дается все сложнее, «падеж тренеров» - обратная сторона популярности команды. Каждый шорох вызывает бурю эмоций и мгновенно монетизируется спортивными СМИ и блогерами. А шорохов много, как везде, где бродят большие деньги. Хозяин команды, акционеры, прославленные ветераны, непрославленные ветераны, именитые болельщики, высокопоставленные болельщики, богатые спонсоры, дети, любящие футбол, отъявленные хулиганыт влияют на судьбу клуба. Это, конечно, хорошо. Но этот процесс уже явно перестал быть управляемым. В конце концов, в России есть не менее великие ЦСКА и «Зенит». И там тоже за минувшие 20 лет не все было гладко. Но как-то хватало сил этим клубам не устраивать из своего существования бесконечное цирковое представление. Вполне возможно, что владельцы клубов в Колумбии или в Нигерии живут под еще большим прессингом. Но у нас все-таки болельщики поспокойнее. Живут же как-то «Бавария», «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», умудряясь не становиться жертвой регулярно меняющегося мнения болельщиков.

Уверен, все руководители «Спартака» обладают превосходным бизнес-образованием. Для них не должно быть тайн в управлении людьми. Почему же клуб постоянно живет в состоянии непрекращающегося скандала? Может с образованием что-то не так? Как раньше говорили - в консерватории надо что-то поправить? 90 процентов проблем не в команде, а в тех, кто ее окружает и вроде как должен обеспечивать ее жизнедеятельность.

Доменико Тедеско (как, кстати, и Олег Кононов) - грамотный тренер. И наверняка все у него будет на первых порах хорошо. А вот дальше все будет зависеть от того, как он научится с этими скандалами жить. А то что он будут, можно не сомневаться. Просто слишком многим интересно про них читать, чтобы они не появились...

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