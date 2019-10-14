Владелец «Спартака» Леонид Федун: Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет

Вчера московский футбольный клуб «Спартак» официально представил нового тренера. Им стал бывший наставник немецкого «Шальке 04» Доменико Тедеско. Мы позвонили владельцу «Спартака» Леониду Федуну.

Леонид Федун, владелец «Спартака» - о новом тренере Доменико Тедеско, перспективах команды и о своих мечтах... 00:00 00:00

- Леонид Арнольдович, как раз сейчас новый тренер Доменико Тедеско дает пресс-конференцию. И вас вспоминает. Говорит, что с вами один раз встречался и это очень важно для него. И еще он сказал, что контракт с ним подписан до 31 мая 2021 года – это нормально?

- Абсолютно нормально, достаточно.

- А почему все-таки он, а не кто-то другой?

- Это был выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился.

- А футболисты как оценивают нового наставника, болельщики…

- Оценят тогда, когда завершим этот чемпионат.

- Но он русского совсем не знает, будет работать через переводчика. Да и почти все его помощники - немцы. Это не осложнит его взаимоотношения с командой?

- Для меня нет. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает еще четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще.

- Но он еще очень молодой - Тедеско 34 года. А защитнику «Спартака» Андрею Ещенко 35…

- Ну и что? Никаких проблем.

- Какие у вас надежды на нового тренера, на команду?

- Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все.

Леонид Федун. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

- Тогда, значит, надежда есть все-таки. А что не хватает для побед «Спартаку» сейчас?

- Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.

- Какие вы ставите задачи перед тренером?

- На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул.

- А медали?

- Да. Но не в этом сезоне.

- А в следующем?

- У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется.

- А дальше?

- А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждет болельщиков?

- Да, мы с вами как-то говорили на эту тему, вы по-прежнему…

- Это не по-прежнему, это мое решение, которое не будет изменено.

- А если болельщики вас не поддержат и скажут – нет…

- Ну, в нашей стране рабства ж нет, правильно?

- Ну да… Спасибо. Удачи.

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