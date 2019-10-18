В Открытой студии Радио «Комсомольская правда» на международной специализированной выставке «ДОРОГА–2019» побывали десятки спикеров

Сегодня завершилось крупнейшее мероприятие дорожной отрасли - выставка «ДОРОГА – 2019», которая прошла с 16 по 18 октября 2019 года в Екатеринбурге. Организатор мероприятия – Федеральное дорожное агентство совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и государственной компанией «Российские автомобильные дороги» при поддержке Министерства транспорта РФ.

Ежегодно в выставке участвуют свыше 140 государственных учреждений, более 200 российских и зарубежных отраслевых компаний, более 6000 представителей органов государственной власти, организаций в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, отраслевых учебных заведений коммерческого сектора.

Открытая студия Радио «Комсомольская правда» совместно с компанией «Меркатор Холдинг» стала в эти дни большой коммуникационной площадкой для многих участников выставки.

Спикеры поделились самыми актуальными вопросами транспортной отрасли. Среди участников были: глава города Екатеринбурга Александр Высокинский, глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, а также представители крупнейших компаний транспортной отрасли - президент «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев, генеральный директор АО «Институт «Стройпроект» Алексей Журбин.

Глава города Екатеринбург Александр Высокинский в открытой студии Радио «Комсомольская правда».

Безопасность и качество автомобильных дорог, внедрение интеллектуальных транспортных систем и применение новейших технологий и материалов - это стало главными темами международной специализированной выставки «Дорога-2019».

В открытой студии Радио «Комсомольская правда» президент «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев рассказал о своей компании и новинках, которые были представлены на выставке:

- Компании «Меркатор Холдинг» почти 20 лет. Основное наше направление – мы занимаемся производством и продажей техники для содержания дорог всех видов. Дороги у нас в России трех основных, если не категорий, то направлений. Это федеральные дороги, региональные дороги и улицы городов. Мы презентовали на данной выставке четырехосную машину, которая может везти достаточно большой объем реагентов и нести серьезное оборудование для уборки снега, то есть и передний отвал, и боковой отвал, и при этом полностью соответствует всем требованиям по нагрузке на ось.

В рамках IT-направления наш основной продукт, который на сегодняшний день известен, который мы предлагаем нашим клиентам, продукт «Монитор мэра», который позволяет эффективно в режиме реального времени отслеживать, насколько та техника, которая есть в городе, соответствует выполнению тех регламентов, которые приняты в городе, - отметил Александр Белогорцев.

Президент «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев в открытой студии Радио «Комсомольская правда»

Выставка «Дорога» в 2018 году удостоена премии EFEAAwards в номинации «Открытие года», подчеркнувшей высокий статус мероприятия и профессиональный уровень организации.

Для справки: Радиостанция «Комсомольская правда» вещает на частоте 97,2 FM В Москве и в 500 населенных пунктах в России. Сегодня - это информационная станция федерального охвата, с интерактивом и дискуссиями в прямом эфире.