Шойгу: Террористы мигрируют из Сирии в Таиланд

КОГДА ХАОС - НОРМА

- Ситуация в мире сегодня характеризуется стремлением ряда держав достигать своих узких национальных целей в ущерб законным интересам других государств. Они пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны, - заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в понедельник на пленарном заседании Сяншаньского форума (ПСФ) в Пекине.

Глава военного ведомства России назвал такую ситуацию "деградацией международных отношений, когда на смену конкуренции приходят санкционные войны, создаются препятствия для торговли, обмена знаниями и технологиями".

- На неугодные правительства оказывается политическое, экономическое и военное давление. Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Достаточно вспомнить Югославию, Ирак и Ливию, против которых военная сила была применена под надуманными предлогами и в обход решений Совета Безопасности ООН. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле, - привел примеры Шойгу.

ВАШИНГТОН ИЩЕТ ЗАЛОЖНИКОВ

В своей речи Сергей Шойгу назвал причину одностороннего выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

- Реальная причина выхода США из ДРСМД – восстановление оборонного потенциала России, растущая мощь Китая и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между этими двумя державами. Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, - это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации, - заявил министр.

При этом министр напомнил, что, обвиняя Россию в нарушениях положений ДРСМД, "США загодя готовились к его разрушению создавая ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк". Все это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации Договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, - отметил Шойгу.

Американские военные не только разрушают многоуровневую систему безопасности, которая много лет удерживала стабильность и баланс сил в мире, но и продолжает втягивать в свою игру в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

- Страны, разместившие у себя запрещенные ДРСМД ударные средства, станут заложниками американской политики. Россия выступает против такого сценария, - подчеркнул Шойгу.

ТЕРРОРИЗМ КОЧУЕТ В ТАИЛАНД

Сергей Шойгу рассказал, как армия России "убирается" в странах-заложниках американской политики.

- В марте российский инженерный отряд очистил от взрывоопасных предметов более ста гектаров территории Лаоса. Обезврежено свыше 340-ка авиационных боеприпасов и мин, оставшихся со времён американской агрессии. Одновременно обучаем лаосских саперов работе с российским инженерным оборудованием", - сказал министр.

Начиная с 2020 года, сообщил он, Россия совместно с Мьянмой примет сопредседательство в экспертной рабочей группе "СМОА плюс" по борьбе с терроризмом. Ведь прямо сейчас терроризм кочует с Ближнего Востока в Юго-Восточную Азию.

- Группировка ИГИЛ (запрещена в РФ), потерпев поражение в Сирии, значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии. Только в результате действий турецкой армии в Сирии без охраны остались 8 лагерей беженцев и 12 тюрем для боевиков-иностранцев. Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину. Примером тому может служить теракт, произошедший в этом году в Шри-Ланке", - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства России уточнил, что по данным экспертов Минобороны наблюдается активность 60 экстремистских организаций, которые признаны террористическими. И безопасность в Азиатско -Тихоокеанском региона может быть достигнута только "с учетом интересов расположенных здесь стран".

Форум проводится в Китае с 2006 года. В этом году на него прибыли главы военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, еще шесть государств представлены начальниками генеральных штабов, из 17 государств приехали заместители министров обороны.