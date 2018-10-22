Зачем Трампу рвать «договор Горбачева и Рейгана». Ответы на 6 вопросов о ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-22T15:36:09+03:00

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1. Как появился этот документ?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) был заключен между СССР и США, и подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Этот договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. СССР и США также договорились не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем. Горбачев в то время явно входил в образ «голубя мира» и ему очень хотелось сделать «исторический прорыв» в советско-американских отношениях, «зарыть топор холодной войны». В 1986-м Горбачёв провозгласил программу поэтапной ликвидации ядерного оружия во всём мире и пошёл на ряд серьёзных уступок. Он предложил США «рактеный бартер»: СССР отводит ракеты средней дальности за Урал, а американцы вывозят «Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования из Европы в Северную Америку. Рейган согласился принять этот вариант. И тогда Горбачев решил идти еще дальше - заключить ДРСМД.

Больше всего этому договору рукоплескала Европа. Ведь ракеты малой и средней дальности могли быть использовать Америкой и Советским Союзом не для ударов друг по другу (для этого есть межконтинентальные ракеты), а прежде всего для ядерной войны в Европе.

2. Кому это было выгодно?

К июню 1991-го договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846. Очевидно, что такой договор был выгоден прежде всего США, поскольку давал американцам преимущество аж в 1000 ракет. Это вызывало серьезное недовольство тогдашнего начальника Генштаба маршала Сергея Ахромеева и Главкома Сухопутных войск генерала армии Евгения Ивановского. Без ведома Ахромеева, например, Горбачев «втиснул» в догоговор ракетный комплекс «Ока», хотя дальность его стрельбы не превышала 500 км. Ивановский же отказался визировать документы для Кремля, в которых США получали преимущество по количеству уничтожаемых ракет. А генконструктор Коломенского КБ машиностроения, академик, Герой Соцтруда Сергей Непобедимый публично заявлял, что «ликвидация ракет «Ока» была госизменой». Ахромеев, уже став совтеником Президента СССР, в1991 году собирался рассказать Верховному совету СССР о волюнтаризме Горбачева, но внезапная и загадочная смерть маршала помешала ему сделать это...

Договор был очень выгоден для США, потому как еще с 1977 года СССР приступил к развёртыванию на западных границах ракет средней дальности РСД-10 «Пионер». Всего было развёрнуто около таких 300 ракет, каждая из которых была оснащена 3 боевыми блоками индивидуального наведения на цели. Это позволяло СССР в считанные минуты уничтожить военную инфраструктуру НАТО в Европе.

Договор этот был подписан между СССР и США в еще в 1987 году Горбачевым и РейганомФото: EAST NEWS

3. Почему Дональд решил избавиться от ДРСМД именно сейчас?

Уже более 10 лет США обвиняют Россию в том, что она разрабатывает некую ракету, которая выходит за параметры РСМД. В чем же суть претензий Белого дома? По его мнению, российские военные якобы испытывали на полигоне Капустин Яр крылатую ракету на дальность свыше полутысячи километров. Причем Вашингтон утверждает: «запрещенное» оружие уже принято на вооружение Россией и несет боевое дежурство. Москва попросила подкрепить такие обвинения доказательствами (снимки космической разведки, телеметрию, другие документы). Но американцы категорически отказывались: «Раскрытие этой информации поставит под угрозу методы работы спецслужб США». Лукаво и лицемерно. Так даже дети в песочнице не обманывают.

А в марте 2018-го, когда Владимир Путин в своем Послании продемонстрировал новейшие разработки российского оружия, Трам, по словам его советников, пришел в бешенство: «Я не потреплю, чтобы русские были сильнее нас!». А тут еще месяц назад генералы Пентагона и разведка доложили Трампу, что русские весьма успешно снова испытали ту самую таинственную ракету, якобы выходящую за рамки РСМД, да еще и улучшив ее ТТХ. Тут Трампу, как говорится и попала шлея под хвост...

4. Какова позиция Москвы?

Эта позиция неизменна: подозреваете в чем-то - выкладывайте карты на стол. Если нет доказательств, то и разговора нет. К тому же, наши спецы утверждают, что США нарушают ДРСМД сразу тремя способами. Под видом «противоракетной обороны» (ПРО) размещают в Европе пусковые установки Мк 41, которые можно использовать для крылатых ракет уже не оборонительного, а наступательного типа. Делают ракеты-мишени, сходные по характеристикам с запрещенными. И наращивают производство ударных беспилотников (формально они тоже под ДРСМД попадают). При этом, в отличие от США, российская сторона готова предоставить документальные подтверждения своих «обвинений» американцам.

5. Россия проиграет или выиграет?

У России просто «развяжутся руки». Она будет вольна совершенствовать свои воооужения без оглядки на ДРСМД.

Но исчезнут ограничители по этим типам ракет и для США.

Итог - новая гонка вооружений и возращение российско-американских отношений в «дымящие» окопы холодной войны. Но России (насомтря на то, что ее военный бюджет в 14 раз меньше американского) такая мера не потребует гиганстких затра: в нашей оборонке уже есть серьезные заделы на сей счет.

Однако один из важнейших механизмомв сдерживания рактено-ядерного противостояния Вашингтона и Москвы, безусловно, лопнет. А, следовательно, мир станет менее безопасным. Угрозы США выйти из ДРСМД - это еще и своего рода шантаж, цель которого - вынудить нас безоговорочно принять американские претнезии и, возможно, снова согласиться на невыгодные для Москвы условия (как это было при Горбачеве).

6. Какова реакция мира?

Больше всего разрыва ДРСМД страшится Европа. Почему? Да потому, что американские ракеты могут снова появиться на ее континенте. А это значит, что все позиции этих ракет Россия неизбежно «возьмет под прицел». Берлин и Париж уже намекают Вашингтону, что у них «другая позиция на сей счет». Европе, как и в далеких 1970-80 годах не хочется жить под ракетно-ядерным «колпаком» Москвы.

В любом случае хочется верить, что в Белом доме тоже хорошо понимают, что если «упряжка» ДРСМД будет порван, рактено-ядерная колесница может рвануть к пропасти...

ИЗ ДОСЬЕ КП

ЧТО УНИЧТОЖАЛОСЬ

Согласно договору, уничтожению подлежали:

РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ:

СССР - «Пионер», «Р-12», «Р-14» и крылатые ракеты наземного базирования РК-55.

США — «Першинг»» и «BMG-109» (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования);

РАКЕТЫ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ:

СССР — «ОТР-22 «ТЕМП-С» и ОТР-23 «ОКА»

США — «Ппершинг-1А».