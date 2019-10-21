Форум «Сообщество» будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов

31 октября - 1 ноября в Москве в Гостином Дворе пройдет итоговый форум «Сообщество», завершающий годовую форумную кампанию

Общественной палаты России. Его тема - «Российское гражданское общество: от контроля к участию».

Гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений.

«Социально значимые проекты должны разрабатываться с участием общественности с самого начала, и влияние активистов на общественно-политические процессы должно расти, - отметил глава ОП РФ Валерий Фадеев. - По сути, мы являемся свидетелями такого роста. Кейсы Шиеса, Екатеринбурга, Вологды доказывают: происходит конвертация проектного потенциала гражданского общества в политический, интеллектуальный ресурс власти».

По его словам, результатом таких сдвигов является формирование новых общественных институтов, усиление влияния благотворительных фондов, расширение горизонта возможностей для диалога с властью по системным социальным проблемам, взрывной рост добровольчества, появление нового - социального - лобби.

«Гражданское общество становится инструментом в решении важнейших социально-экономических задач», - подчеркнул Фадеев.

Итоговый форум «Сообщество» - это место демонстрации матрицы институтов гражданского общества, в рамках которой они находятся в постоянном взаимодействии, оказывая влияние на значимые социальные процессы.

Программа форума будет построена вокруг обсуждения конкретных кейсов — тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям.

Основные направления - это вопросы экологии (утилизация отходов Байкальского ЦБК, переработка ТКО); демографии (обсуждение специального доклада ОП РФ по вопросам демографии); доступного жилья (выполнение майских указов по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья в год); общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока; доступа НКО на рынок социальных услуг.

В процессе обсуждения будет сформирована повестка развития, мотивирующая общественников реализовывать свои инициативы или включаться в действующие гуманитарные практики решения наболевших вопросов.

По итогам работы форума будут подготовлены предложения, адаптированные для эффективного диалога общества и власти.

На форуме также пройдет выставка лучших социальных проектов - номинантов конкурса «Мой проект - моей стране!». Кандидаты на победу, вошедшие в шорт-лист конкурса, лично представят свои инициативы, реализованные на общественных началах.

Победители конкурса будут объявлены в конце второго дня форума - награду им вручит Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Напомним, в течение года аналогичные двухдневные форумы «Сообщество» прошли в четырех федеральных округах страны - в Махачкале, Улан-Удэ, Архангельске и Белгороде. Еще два малых форума прошли во Владикавказе и Мичуринске. Накануне открытия каждой из дискуссионных площадок в рамках нулевого дня работы форума члены ОП РФ проводили выездные общественные проверки, встречи с гражданами и представителями местных администраций.

Подать заявку на участие в итоговом форуме можно до 28 октября 2019 года на официальном сайте мероприятия: форумсообщество.рф.