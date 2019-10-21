2019-10-21T15:14:43+03:00
В мире

Еда от шеф-повара, макарена и пытка сном: как прошел самый долгий полет из США в Австралию

Беспосадочный полет длился более 19 часов [видео]
Мария БЕРК
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oeing Dreamliner выполнил рейс Нью-Йорк-Сидней, перелетев через Тихий океан и преодолев более 16 тысяч километров. Фото: Nick Dean/wikimedia.orgoeing Dreamliner выполнил рейс Нью-Йорк-Сидней, перелетев через Тихий океан и преодолев более 16 тысяч километров. Фото: Nick Dean/wikimedia.org
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Самый продолжительный беспересадочный полет, который выполнил самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, прошел успешно. Мировой рекорд установлен — 19 часов 16 минут. Пилоты преодолели более 16 тысяч километров. Для этого лайнер заправили топливом под завязку — максимальные 101 тонна. А чтобы снизить вес, самолет летел без багажа и с ограниченным количеством еды и напитков.

На борту гигантского Boeing Dreamliner, летевшего из Нью-Йорка в Сидней через Тихий океан, находились 49 человек — члены экипажа и пассажиры. Среди них - журналисты, которые описывали свои впечатления от полета.

Фактически все находившиеся на борту самолета стали участниками большого эксперимента. Его цель — максимально быстро адаптировать пассажиров к часовому поясу Сиднея. Поэтому всем участникам раздали приборы, фиксировавшие их самочувствие. Некоторые прихватили с собой тонометры, чтобы контролировать пульс и давление.

Установлен новый рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса.

Перед полетом авиакомпания и австралийские ученые разработали специальный график сна, бодрствования и питания. Он должен был помочь пассажирам легче перенести смену часовых поясов.

Хоть самолет и вылетел из Нью-Йорка в 21 час по местному времени, участникам полета запретили спать первые шесть часов — до тех пор, пока в Сиднее не наступит вечер. Для этого в салоне оставили включенным свет, и через два часа полета подали довольно острую еду, которая должна была «разбудить» пассажиров: вареные креветки с перцем чили и лаймом, пряную китайскую треску с жасминовым рисом и кунжутом. Кстати, за полет кормили пассажиров три раза. Блюда готовил ресторанный шеф-повар. Среди угощений был еще суп из сладкого картофеля со сметаной, сэндвичи с жареным сыром, пюре из авокадо и салаты. Алкоголь во время рейса употреблять не советовали.

Четыре раза за время полета пассажиров заставляли выполнять физические упражнения (приседания, вертикальные отжимания от кресел) и даже танцевать.

После таких нагрузок и испытаний долгожданный сон в шесть-восемь часов произвел на пассажиров исцеляющее действие. Как рассказывали участники полета, по приземлению в Сиднее они чувствовали себя весьма бодро и даже были готовы провести целый день в офисе.

Особое внимание австралийских ученых, которые следили за ходом эксперимента на борту, было приковано к четырем пилотам. Исследователи отслеживали, как меняется их мозговая активность, уровень усталости и тревожности. У летчиков брали пробы мочи до, во время и после полета, чтобы проверить изменение уровня мелатонина, гормона, который реагирует на внутренние часы организма.

До конца года Qantas Airways планируют совершить еще два тестовых рейса из Лондона и Нью-Йорка в Сидней. После этого будет принято решение — включать ли такие длительные беспересадочные перелеты в расписание или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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