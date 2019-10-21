2019-10-21T21:21:41+03:00
В мире

Под крылом самолета зачем-то шумят...

Почему из вполне обычного авиаперелета, пусть и на дальнее расстояние, устраивают шоу?
Сергей ПОНОМАРЕВ
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Boeing Dreamliner выполнил рейс Нью-Йорк-Сидней, перелетев через Тихий океан и преодолев более 16 тысяч километров. Фото: Nick Dean/wikimedia.orgBoeing Dreamliner выполнил рейс Нью-Йорк-Сидней, перелетев через Тихий океан и преодолев более 16 тысяч километров. Фото: Nick Dean/wikimedia.org
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Ох уж эти англосаксы с их вечной страстью к первенству во всем и неизбывной тягой к приоритетам! И все-то у них должно быть самым-самым... От гамбургера до «Титаника». И шумиха вокруг этого самого-самого должна быть на весь свет…

Теперь вот с помпой отметились самым длинным беспосадочным перелетом по маршруту Нью-Йорк - Сидней. Типа экспериментальным со специально отобранными пассажирами.

А понтов-то сколько! Тут тебе и спецеда, и особый режим, и фитнес с танцами. Чтобы, значит, шея с ногами не затекли. Аж небо над Штатами и Австралией светится от свершения и гордыни.

Ну что я могу сказать? Года полтора назад летел я из Дубая в новозеландский Окленд. На сверхдальнем «Аэробусе А-380-800». Семнадцать часов 15 минут в пути. Еще недавно этот беспосадочный рейс авиакомпании «Эмирейтс» считался самым длинным, пока финиковую пальму первенства не вырвали конкуренты из «Катар эйруэйз» - их полет из Дохи в тот же Окленд длится на 25 минут дольше. Потом арабских пилотов сингапурцы, полетевшие в американский Ньюарк, переплюнули. И вот теперь новый рекорд. Теперь на сверхдальнем «Боинге».

Но что это в принципе меняет? В том уже вполне рутинном перелете мы так же спали. Нас так же четыре раза кормили и раз десять поили. Особой разницы между полетом, например, из Москвы на Камчатку я не заметил. Разве что экипаж был не совсем обычный - в нем оказались представители 27 национальностей земли. И все очень красивые.

Это я даже не говорю о том, что экипажи наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ил-95, бывает, в воздухе с дозаправкой и побольше времени проводят. Как и экипажи вполне гражданских самолетов ледовой или рыбной разведки. И никто ведь креветок в особом соусе или гимнастических упражнений для них не готовит. Летали - знаем...

То, что концы сблизились невероятно, известно всем. И то, что планета наша совсем маленькая и облететь земной шарик можно за сутки с небольшим, - это тоже уже не новость. Даже без дозаправки. Устраивать шоу из этого, по-моему, просто глупо.

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Беспосадочный полет длился более 19 часов

Самый продолжительный беспересадочный полет, который выполнил самолет австралийской авиакомпании Qantas Airways, прошел успешно. Мировой рекорд установлен — 19 часов 16 минут. Пилоты преодолели более 16 тысяч километров. Для этого лайнер заправили топливом под завязку — максимальные 101 тонна. А чтобы снизить вес, самолет летел без багажа и с ограниченным количеством еды и напитков. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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