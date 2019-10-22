Ученые нашли приматов, похожих на инопланетян - с шестью пальцами на руках

У всех приматов, обитающих на Земле, включая людей, по 5 пальцев на руках. А у этих уникумов — лемуров айе-айе, которых можно встретить исключительно на острове Мадагаскар, по 6 пальцев. Шестой расположен рядом с большим.

Шестой палец расположен рядом с большим.

Дополнительный палец невелик, но имеет собственную косточку и три сухожилия, которые позволяют ему двигаться.

Почему лемурам, живущим на Мадагаскаре, стало не хватать 5 пальцев.

Айе-айе — они же Мадагаскарские руконожки (Daubentonia madagascariensis) - явили свои удивительные анатомические особенности американским ученым из Университета Северной Каролины (North Carolina State University) и их французским коллегам из парижского Музея естественной истории (Muséum national d'Histoire naturelle in Paris ). Ведомые Адамом Харстон-Роузом (Adam Hartstone-Rose), они пересчитали пальцы на руках нескольких взрослых лемуров и их детёнышей. И обнаружили дополнительные — на обеих кистях.

Шестьй палец на 3D-модели.

О своем открытии ученые сняли увлекательный ролик и сообщили в научном журнале American Journal of Physical Anthropology, на который сослался портал EurekAlert!, коротко об этом рассказавший.

Знатоки, конечно же, вспоминают - по случаю, что называется: по шесть пальцев на руках было у пришельца, который, якобы, погиб при крушении «летающей тарелки» в США в 1947 году. Фильм о его вскрытии до сих пор обсуждают — подделка или нет. Единодушного мнения нет. Поэтому не исключено — имеется пусть мизерная, но все же вероятность того, что полидактилия - так называют феномен появления дополнительных пальцев — свойственна инопланетянам. И когда-то могла достаться землянам — в том числе и лемурам. Достаться вместе с соответствующими генами, под влиянием которых дополнительные пальцы и появляются.

Пришелец: присмотритесь, у него на руке 6 пальцев.

У Адама Харстон-Роуза другая версия. Без инопланетян. Он полагает, что айе-айе отрастили себе шестые пальцы в процессе эволюции. Чтобы сохранить способность хватать те или иные предметы. Ведь сначала эти приматы удлинили уже имевшиеся 5 пальцев. Более всего вытянули один из них - средний, которым теперь выстукивают спрятавшихся в коре деревьев личинок. Другими — тоже отросшими - лемуры вытаскивают добычу из укрытия.

Результат: приматы выиграли в одном, но потеряли в другом. Использовать пять пальцев как-то иначе стало неудобно. И появился шестой — в помощь.

Лемур на охоте: выстукивает добычу самым специализированным пальцем.

- Пальцы айе-айе сделались на редкость специализированными, - поясняет ученый. - Такими специализированными, что перестали помогать, когда надо было перелезть с одного дерева на другое.

КСТАТИ

Шестые пальцы появляются у некоторых людей. И тоже оказываются нелишними

Способности людей с шестью пальцами на руках проверили немецкие ученые из Университета Фрайбурга (University of Freiburg. В экспериментах участвовали 52-летняя женщина и ее 17-летний сын — оба с «лишними» пальцами.

У людей появляется полноценный шестой палец - не то, что у лемуров.

Ловкость испытуемых потрясла. Одной рукой шестипалые проводили манипуляции, для которых пятипалым потребовались бы две руки. Например, они одной рукой завязывали шнурки. Попробуйте. Вряд ли получится...

Читать дальше