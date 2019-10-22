В Новой Москве мужчина изрезал шесть человек из-за того, что ему не дали в долг

26-летний Сергей Сазонов пришел в хостел в Новой Москве аж в 6 утра. Молодому человеку срочно понадобились деньги. Просить в долг он собрался у знакомых, сколько и зачем — неизвестно. По данным источника «Комсомолки», Сазонов сидел на наркотиках. Видимо, поэтому молодому человеку так нужны были деньги. Но знакомые ему отказали, тогда парень схватился за нож.

- В хостеле обнаружили тела мужчины и женщины. Еще четверых человек доставили в больницу, там им оказывают медицинскую помощь, - прокомментировали в Главном следственном управлении СК России по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/739334" frameborder="0"></iframe> Так выглядит место резни в хостеле изнутри.Основные события разворачивались на кухне

29-летняя Анастасия Аксенова, которая умерла в резне, была, по предварительным данным беременна. Вместе с ней погиб 47-летний Александр Тамбовцев.

Сергея Сазонова задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». С нападавшим работают следователи. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Уже известно, что нападавший работал в этом хостеле. В момент совершения преступления он был пьян. «Комсомолка» следит за развитием событий.