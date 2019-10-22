В Новой Москве наркоман устроил резню: погиб мужчина и беременная девушка

Стали известны подробности страшного происшествия, в котором погибли двое человек и четверо были ранены.

Все случилось в Новой Москве в деревне Дудкино на территории СНТ «Дары природы». Рано утром, в 5:50 по московскому времени 26-летний Сергей С. пришел в хостел и стал требовать дать ему денег.

Позже соседи мужчины признаются, что он хотел купить наркотики и отказ превратил молодого человека в настоящего зверя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/739334" frameborder="0"></iframe> Так выглядит место резни в хостеле изнутри.Основные события разворачивались на кухне

Он достал нож и начал набрасываться на окружающих. Удары наносил хаотично, не разбирая, кто перед ним, мужчина или женщина. Одной из жертв стала 29-летняя Анастасия А. Она скончалась от большой потери крови. По предварительной версии, девушку была на 4-ом месяце беременности. Об этом сообщает сайт mk.ru.

Второй погибший – 47 Александр Т., он тоже умер из-за кровопотери. Ранения пришлись в область шеи и головы.

Еще трое постояльцев получили ранения, но остались целы – это 35-летний Сергей П., 48-летний Игорь Т. И 24-летний Виктор В. Сам нападавший тоже обратился к врачам за помощью, у него были ранения.

Сейчас на месте происшествия работают силовики, они разбираются в произошедшем.