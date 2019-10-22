Один муж Максаковой не убивал ее другого мужа

У наших украинских соседей одна перемога следует за другой и третьей погоняет, перефразируя известную русскую поговорку. Вот самые последние.

«РУССКИЙ СЛЕД» ОКАЗАЛСЯ СНОВА ПШИКОМ

Печерский районный суд Киева снял с россиянина Владимира Тюрина подозрение в причастности к заказу убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Напомним, Владимир Тюрин, который, по некоторым сведениям, является уголовным авторитетом, был предыдущим мужем оперной певицы Марии Максаковой, а Денис Вороненков был ее последним супругом.

После того, как сбежавший на Украину от обвинений по уголовному делу, по которому были осуждены подельники экс-депутата, Вороненков был убит в центре Киева среди бела дня, на Украине долго и упорно искали «русский след». Не менее упорно, чем российскую армию на Донбассе. И там, и тут поиски успехом не увенчались. Неужели придется все же искать среди местных патриотов?

Мария Максакова с бывшим гражданским мужем Владимиром ТюринымФото: Геннадий УСОЕВ

ПРЕМЬЕР НЕТРАДИЦИОННОЙ ОРИЕНТАЦИИ?

Эк-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к 27-летнему мужчине, подчиненному Гончарука. К нему обратился знакомый, который устроил своего сына в аппарат премьера, однако молодой человек через несколько дней решил уволиться, поскольку, по его словам, Гончарук стал добиваться интимной близости.

- Мне безразлична сексуальная ориентация премьера. Но действия премьер-министра по домогательствам к подчиненному подпадают под действие уголовного кодекса Украины, - написал Мосийчук на своей странице в соцсети.

А мы давно знали, что у руля Украине полным-полно альтернативно ориентированных. В хорошем европейском смысле этого слова.

Алексей ГончарукФото: REUTERS

НЕШУТОЧНЫЙ ДЕБИЛ? А СПРАВКА ЕСТЬ?

Вся Украина сейчас обсуждает новый «залет» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. Отметившийся заявлением, что он не знает экономики, и сальса ему интересней Украины, министр написал гневный пост про номер «Квартала»-95» с исполнением песни про сгоревшую дачу экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой вместе с хором им. Г. Веревки. По его мнению, это отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность Украины.

Гор ла Хата - Песня про Гонтареву.

Олигарх Игорь Коломойский не смог не отреагировать. Он назвал Милованова дебилом и посоветовал написать заявление об отставке.

- Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как «дебил» для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил, - заявил Коломойский в интервью изданию «Настоящее время». - На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим

- А я и не скрываю, что я дебил, - отшутился в ответ Милованов. Но очень многие восприняли эту шутку всерьез.

Тем более, что накануне стало известно о некоторых особенностях выступления Милованова, на переговорах с Всемирным банком, объяснившим, почему Украине не нужны иностранные инвестиции.

Вся Украина сейчас обсуждает новый «залет» министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея МиловановаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Украина в настоящее время неспособна потянуть серьезные иностранные инвестиции. И причина тому в неподготовленной и неквалифицированной рабочей силе, - как говорят, буквально заявил он. - Придет, скажем, голландский инвестор в с/х. А наши крестьяне не способны управлять их тракторами. Наши работают и знают только лошадей. Придется голландцам везти к нам своих трактористов и комбайнеров.

Гениально же! Или он действительно подтверждает, что не знает об экономике своей страны ничего, или же знает что-то такое, что скрыто от всех остальных, прозорливо заглядывая вперед.

Интересно, а справка о дебильности у него есть, как та, что была у Парубия? А, впрочем, если парламентом страны 5 лет рулил дебил со справкой, то почему министр не может быть дебилом? Очень даже может. И какая разница, есть у него справка или нет.