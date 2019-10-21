Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-21T13:45:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за совместное выступление хора имени Веревки и юмористов из "Квартала 95".

Дело в том, что музыканты вместе с артистами исполнили юмористическую песню под названием "Горел дом" ("Горила хата"), в котором говорилось о поджоге коттеджа экс-чиновницы. Неизвестные забросали участок Гонтаревой бутылками с зажигательной смесью. В песне же поется: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".

"Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал глава Минкульта у себя на странице в Facebook.

Сама Валерия назвала выступление позором.

Сайт kp.ru писал, что основателем студии "Квартал 95" является президент Украины Владимир Зеленский. Раньше он тоже пародировал политиков, а сейчас его самого высмеивают в юмористических сценках.

Гор ла Хата - Песня про Гонтареву.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU