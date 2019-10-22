2019-10-22T15:51:46+03:00
Спорт

Юрия Семина в Италии назвали - «Горец»

Итальянская пресса, перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» - «Локомотив», пытается разобраться в феномене тренера российской команды [опрос]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Юрий Семин любит играть в настольный теннис и читать книгиЮрий Семин любит играть в настольный теннис и читать книгиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Назовите его «старцем», - пишет gazzetta dello sport. - Ему 72 года, и в предстоящем матче против «Юве» Семин превысит рекорд Юппа Хайнкеса, став самым старым тренером, который когда-либо сидел на скамейке туринской команды. Горец. Чтобы можно было отпраздновать этот «рекорд», он, после победы в Грозном над «Ахматом», сел один в самолет и полетел смотреть игру «Ювентус» - «Болонья».

Юрий Семин любит играть в настольный теннис и читать книги. В 2017 году он открыл профиль Instagram, которым управляла его внучка, а в прошлом году он участвовал в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» В 2002 году ему был посвящен документальный фильм: «Юрий Семин, 12-й игрок». В 2017 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со 100-летием отечественного футбола.

Он три раза приходил в «Локомотив» и почти всегда побеждал. Выиграл с ним 3 чемпионата России, 6 Кубков России и 3 Суперкубка. В 2003 году он остановил «Интер», будет ли он сделать то же самое с «Юве»?»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ювентус - Локомотив: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов

Футболисты московского "Локомотива" после победы и поражения в Лиге Чемпионов едет в Турин. Команда Юрия Семина сыграет против клуба, за который играет Криштиану Роналду. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ювентус - Локомотив 22 октября 2019 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ювентус - Локомотив 22 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Футбол, матч Ювентус - Локомотив 22 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура Лиги Чемпионов по футболу ЛЧ 2019/2020
Два четверных Щербаковой, камбэк россиянок и боевое "серебро" Степановой: девять главных событий Скейт Америка - 2019
Первый этап Гран-при Скейт Америка 2019 запомнится историческим прокатом российской фигуристки Анны Щербаковой и ее неожиданным возвращением на лидерскую позицию после провала в короткой программе
Вдова вратаря Яшина: Лева любил хулиганские частушки
22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря. Накануне юбилея мы позвонили Валентине Тимофеевне Яшиной, чтобы узнать как она будет отмечать эту дату. Но сначала спросили ее про художественный фильм о ее муже
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 20 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 9 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Динамо - Краснодар 20 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Динамо - Краснодар 20 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 20 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 13 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Новости 24
В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет
На развитие цифровых технологий в России направят 1,6 триллионов рублей
На МКС у американских астронавтов сломались чайник и плита
Суд разрешил выдачу России задержанного в Польше бизнесмена Чернякова
Родители якутских тройняшек получили от властей республики 9 миллионов рублей
Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом таза
Врач рассказал, чем опасен аспирин для детей
Министр развития экономики Украины назвал себя "дебилом"
Будущее высшего образования - все университеты станут «авторскими»
Медведев: поступать в российские вузы можно будет через интернет
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Илон Маск впервые опубликовал пост в Twitter через сеть Starlink
В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка
Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи
Эрдоган подтвердил готовность Турции возобновить операцию в Сирии
МИД РФ: Украина не пыталась начать диалог по возобновлению авиасообщения
Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии
Дочь иранского посла погибла в Москве
Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча
Губернатор Якутии Айсен Николаев — о конкурсе «Лидеры России»: «Это самый мощный социальный лифт у нас в стране»
Цены на гречку вернутся к норме
Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"
Forbes назвал самых влиятельных лиц киберспорта в России
В «Атомфлоте» подтвердили ЧП на ледоколе «Тор»
В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией
ЮНЕСКО учредила премию имени Менделеева
Автоэксперт назвал причины падения спроса на бензин
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ