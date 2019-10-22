Юрия Семина в Италии назвали - «Горец»

«Назовите его «старцем», - пишет gazzetta dello sport. - Ему 72 года, и в предстоящем матче против «Юве» Семин превысит рекорд Юппа Хайнкеса, став самым старым тренером, который когда-либо сидел на скамейке туринской команды. Горец. Чтобы можно было отпраздновать этот «рекорд», он, после победы в Грозном над «Ахматом», сел один в самолет и полетел смотреть игру «Ювентус» - «Болонья».

Юрий Семин любит играть в настольный теннис и читать книги. В 2017 году он открыл профиль Instagram, которым управляла его внучка, а в прошлом году он участвовал в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» В 2002 году ему был посвящен документальный фильм: «Юрий Семин, 12-й игрок». В 2017 году награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи со 100-летием отечественного футбола.

Он три раза приходил в «Локомотив» и почти всегда побеждал. Выиграл с ним 3 чемпионата России, 6 Кубков России и 3 Суперкубка. В 2003 году он остановил «Интер», будет ли он сделать то же самое с «Юве»?»

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