В России сделали плацкартные вагоны с холодильником и душем

В России появятся поезда, в которых ехать можно с домашним комфортом, причем не только в купе, но и в плацкарте. В компании «Трансмашхолдинг» разработали для Федеральной пассажирской компании вагоны с холодильником, микроволновкой и персональным душем.

Новинку, как пишет РИА Новости, представили на выставочной площадке форума Россия-Африка в Сочи. У каждого места персональная розетка, чтобы в путешествии пассажир мог подзарядить телефон.

Фото: «Трансмашхолдинг»

В компании, где создали новинку, поработали и над дизайнерским оформлением вагонов. Интерьер выполнен в бежево-голубых тонах. Техника в санузле установлена современная и технологичная.

Фото: «Трансмашхолдинг»

Ожидается, что вагоны передадут компании-перевозчику уже осенью 2019 года. Когда пассажиры смогут оценить комфортность поездок в вагонах, пока не известно. Точных дат в РЖД не называют, вероятно из вагонов составят поезд и пустят по маршруту уже в 2020 году. По данным РИА Новости, компания-производитель поставит в рамках контракта 3,7 тысячи пассажирских вагонов на сумму 37 миллиардов рублей.